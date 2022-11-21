Криптобіржа FTX, що рухнула, заборгувала найбільшим кредиторам більше $3 мільярдів

Криптовалютна біржа FTX, що зазнала краху, заборгувала 50 своїм найбільшим кредиторам $3,1 млрд. Про це пише Reuters з посиланням на судові матеріали.

Фото: foxbusiness.com

Згідно з ними, 10 найбільшим кредиторам FTX біржа винна близько $1,45 млрд. Імена кредиторів у переданій суду заяві криптобіржі не наводяться.

Усього у FTX може бути більше мільйона кредиторів, заявили раніше юристи компанії в документі, поданому до суду у справах про банкрутство штату Делавер. Там зазначено, що у справі про банкрутство беруть участь понад 100 кредиторів, але «насправді» їх може бути вдесятеро більше. У подібних справах до категорії «незабезпечених кредиторів» належать трейдери, які потребують повернення коштів, пояснював телеканал CNBC.

11 листопада FTX Trading Ltd., Alameda Research та ще 130 афілійованих компаній розпочали добровільний розгляд відповідно до глави 11 Кодексу США про банкрутство. У його рамках біржа подала клопотання про спільне управління всією групою організацій замість розгляду кожної справи окремо.

Крах FTX

Криптобіржа FTX, яка ще на початку 2022 року оцінювалася в $32 млрд, зазнала краху на початку листопада. Її засновник Сем Бенкман-Фрід 11 листопада пішов з посади керівника біржі, а його місце зайняв Джон Джей Рей, спеціаліст з реструктуризації, який займався справами про банкрутство Enron і Nortel Networks.

Джерела Reuters повідомляли, що Бенкман-Фрід таємно переказав $10 млрд клієнтських коштів з FTX в Alameda Research, після чого значна частина суми зникла. Один із співрозмовників оцінив втрати у $1,7 млрд, інший — у $1 2 млрд.

Сам Бенкман-Фрід заперечував таємні перекази. FTX повідомляла, що розпочала перевірку. Через день після краху FTX зіткнулася із кібератакою. Хакери викрали токени на суму понад $600 млн, пише CoinDesk.