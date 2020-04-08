Еврозоне необходимы 1,5 трлн евро для борьбы с кризисом из-за вируса

Еврозоне необходимы 1,5 трлн евро для борьбы с кризисом из-за вируса

Европейский центральный банк сообщил министрам финансов еврозоны, что для борьбы с экономическим кризисом, вызванным эпидемией COVID-19, блоку могут понадобиться фискальные меры на сумму до 1,5 трлн евро, сообщили Рейтер чиновники.

Но на видеоконференции, которая закончилась в среду безрезультатно после 16 часов переговоров, Германия, Нидерланды и другие страны северной Европы были готовы поддержать меры ЕС только на сумму 500 млрд евро, сообщили участвовавшие в заседании чиновники.

Еврокомиссия на встрече спрогнозировала, что экономика блока может сократиться на 10% в 2020 году, но министры не смогли прийти к консенсусу и согласовать единый текст, преимущественно из-за сопротивления со стороны Нидерландов и Италии, сообщили чиновники.

МинПром по материалам Рейтер

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