Китайські фондові інвестори очікують на найкращий 2023 рік після падіння на $3,9 трлн.

Хоча китайські фондові бики пережили черговий невдалий рік, їхній стан може покращитись у 2023 році, якщо різке відновлення економіки країни після скасування обмежень Covid зрештою призведе до активного економічного підйому, повідомляє Bloomberg .

Індекс Hang Seng China Enterprises Index, який відстежує китайські компанії, зареєстровані на біржі в Гонконгу, щойно пережив третій рік падіння поспіль, що є рекордною смугою невдач з моменту його створення у 1994 році.

Падіння в 2022 році супроводжувалося різким зростанням волатильності, яке стало найгіршим з часів світової фінансової кризи і виявилося найвищим серед основних бенчмарків у світі. Сукупні втрати від акцій, що торгуються на материку та Гонконгу, досягли 3,9 трлн доларів.

Але 2023 рік, на думку експертів ринку, обіцяє бути більш вдалим, оскільки влада повернула економічне відродження до числа головних пріоритетів, активізувала зусилля щодо порятунку хворого сектора нерухомості та дала сигнал про підтримку приватного підприємництва.