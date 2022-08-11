На окупованих територіях України залягають корисні копалини на 12,4 трлн доларів – WP

У виданні розповіли, скільки наших родовищ вугля, нафти, газу й металів наразі перебуває під контролем Росії, інформує ZN.ua.

На окупованих територіях України залягають корисні копалини на 12,4 трлн доларів – WP
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Загальна вартість покладів корисних копалин на тимчасово окупованих російськими військовими територіях України сягає щонайменше 12,4 трильйона доларів, пише The Washington Post із посиланням на аналіз SecDev.

Зазначається, що РФ наразі контролює 63% наших вугільних родовищ, 11% нафтових і 20% газових. Крім того, в окупації перебуває 42% українських родовищ металів і 33% – рідкоземельних й інших важливих матеріалів, зокрема літію.

За інформацією SecDev і керівників гірничодобувної та металургійної промисловості нашої держави, від початку повномасштабної війни окупанти захопили 41 родовище вугілля, 27 – природного газу, 14 – пропану, дев’ять – нафти, шість – залізної руди, два – титанової руди, два – цирконієвої руди, одне – стронцію, одне – літію, одне – урану та одне – золота. Також росіяни заняли великий вапняковий кар’єр, який використовувався для виробництва сталі.

У виданні уточнили, що в цих цифрах враховані як окуповані Росією до 24 лютого 2022 року території, так і захоплені в ході повномасштабного вторгнення в Україну.


Максим Царук, ZN.ua





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