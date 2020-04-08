Минэкономики пообещало бизнесу помощь, "исходя из лучших практик США и ЕС"

Министерство экономики спрогнозировало, что падение экономики из-за коронавируса в 2020 году достигнет 4,8%. В связи с кризисом государство планирует активно помогать бизнесу.

Об этом сказал министр Игорь Петрашко на брифинге в среду.

"В этом году снижение экономики будет составлять 4,8% к ВПП, в том числе, - и это мы уже ощущаем, - идет рост безработицы. Безработица будет как временной, так и постоянной. Мы ожидаем рост безработицы до 9,4%", - сказал министр.

В таких условия, добавил Петрашко, власть ставит перед собой три задачи: сохранить количество рабочих мест, поддержать потерявших работу и обеспечить восстановление экономики после эпидемии.

Министр анонсировал расширение программ по безработице и упрощение доступа к ним. "Растет количество заявок, и мы реагируем максимально быстро, чтобы люди могли получать деньги", - сказал министр.

Следующие шаги связаны со стимулированием производства и бизнеса. "Будем активно пытаться помощь бизнесу в это время, исходя из лучших практик Соединенных Штатов и Европейского союза", - сказал он.

В частности, по словам министра, в пересмотренном бюджете будет сохранена поддержка аграриев, "что также будет давать эффект мультипликатора, и как сохранение рабочих мест, так и создание новых". Также, по его словам, продолжится финансирование производственных мощностей высокотехнологических отраслей экономики через государственный оборонный заказ.

В среднесрочных планах - изменение программы госзакупок с изменением принципа локальность, чтобы "украинские производители и иностранные предприятия, которые производят на территории Украины, получили больший доступ к государственному заказу".

Напомним, что экономика Украины в 2019 году выросла на 3,2%.

Последний раз падение по итогам года произошло в 2014 и 2015 года из-за роSSийско-украинской войны и оккупации Крыма и больших территорий Донбасса.