Деньги во время войны: как украинцам получить пенсию и помощь на похороны

Украинцам разъяснили, как получить выплаты от государства в условиях военного положения. Специалисты рассказали, как забрать невыплаченную пенсию умерших родных и помощь на их похороны.

Как получить пенсию умершего родственника

Если гражданину Украины задержали пенсию, и он умер раньше положенной выплаты, средства имеют право получить его родственники. С этой целью необходимо через веб-сайт ПФУ подать соответствующее заявление.

Авторизуйтесь в личном кабинете на портале с помощью квалифицированной электронной подписи, выберите пункт "Заявление на выплату недополученной пенсии" в разделе "О пенсионном обеспечении". Нужно заполнить заявление и добавить сканкопии документов.

Проверьте данные, подпишите ключом и отправьте на рассмотрение ПФУ.

Кто получить помощь на похороны

Получить помощь на организацию похорон пенсионера имеют право лица, которые занимались организацией его похорон. Им положена выплата в размере двухмесячной пенсии усопшего. Если умерший был военным пенсионером, человеку, который занимался его похоронами, предоставляется помощь в размере трехмесячной пенсии.

Примечательно, что пособие не выплачивается близким, если захоронение провели на средства государства. Также обратите внимание, что нет ограничений для срока, чтобы обратиться за помощью.

Выплаты можно получить после обращения в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Предоставьте:

заявление на выплату средств на погребение;

документ, подтверждающий личность заявителя;

справку о смерти пенсионера или выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти.

Если из жизни ушел застрахованный человек, нужно обратиться к работодателю или в ближайшее отделение Фонда социального страхования Украины вне зависимости от места регистрации с такими документами:

свидетельством о смерти человека;

заявление на выплату пособия на его погребение.

Напомним, с 31 мая некоторые категории украинцев могут подавать заявки на выплаты от международных организаций.