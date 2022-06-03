Деньги во время войны: как украинцам получить пенсию и помощь на похороны

Украинцам разъяснили, как получить выплаты от государства в условиях военного положения. Специалисты рассказали, как забрать невыплаченную пенсию умерших родных и помощь на их похороны.

Деньги во время войны: как украинцам получить невыплаченную пенсию и помощь на похороны

Как получить пенсию умершего родственника

Если гражданину Украины задержали пенсию, и он умер раньше положенной выплаты, средства имеют право получить его родственники. С этой целью необходимо через веб-сайт ПФУ подать соответствующее заявление.

Авторизуйтесь в личном кабинете на портале с помощью квалифицированной электронной подписи, выберите пункт "Заявление на выплату недополученной пенсии" в разделе "О пенсионном обеспечении". Нужно заполнить заявление и добавить сканкопии документов.

Проверьте данные, подпишите ключом и отправьте на рассмотрение ПФУ.

Кто получить помощь на похороны

Получить помощь на организацию похорон пенсионера имеют право лица, которые занимались организацией его похорон. Им положена выплата в размере двухмесячной пенсии усопшего. Если умерший был военным пенсионером, человеку, который занимался его похоронами, предоставляется помощь в размере трехмесячной пенсии.

Примечательно, что пособие не выплачивается близким, если захоронение провели на средства государства. Также обратите внимание, что нет ограничений для срока, чтобы обратиться за помощью.

Выплаты можно получить после обращения в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Предоставьте:

  • заявление на выплату средств на погребение;
  • документ, подтверждающий личность заявителя;
  • справку о смерти пенсионера или выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти.
Деньги во время войны: как украинцам получить невыплаченную пенсию и помощь на похороны

Если из жизни ушел застрахованный человек, нужно обратиться к работодателю или в ближайшее отделение Фонда социального страхования Украины вне зависимости от места регистрации с такими документами:

  • свидетельством о смерти человека;
  • заявление на выплату пособия на его погребение.

Напомним, с 31 мая некоторые категории украинцев могут подавать заявки на выплаты от международных организаций.


Ловіцька Леся, Тудей





Интересные новости
Сеть супермаркетов "Сильпо" нашла замену мелитопольской черешнеСеть супермаркетов "Сильпо" нашла замену мелитопольской черешне
Квартиры в Украине подешевели: прогноз аналитикаКвартиры в Украине подешевели: прогноз аналитика
Помощь по безработице украинцам в Германии: размер выплат с 1 июняПомощь по безработице украинцам в Германии: размер выплат с 1 июня
Сжигание зерна: в Украине готовятся превратить зерно в энергетическое сырьеСжигание зерна: в Украине готовятся превратить зерно в энергетическое сырье
Налоги возвращаются: что придется платить, несмотря на войнуНалоги возвращаются: что придется платить, несмотря на войну
Блок рекламы


Похожие новости
Нацбанк впервые за время войны признал банк неплатежеспособнымНацбанк впервые за время войны признал банк неплатежеспособным
«Время не пришло»: НБУ о возвращении к плавающему курсу гривны«Время не пришло»: НБУ о возвращении к плавающему курсу гривны
Анонимную криптовалюту можно будет приобрести с помощью банковской картыАнонимную криптовалюту можно будет приобрести с помощью банковской карты
Глава НБУ заявил, что самое время начать обсуждать с МВФ новую программуГлава НБУ заявил, что самое время начать обсуждать с МВФ новую программу
Деньги украинцам: как помогают беженцам в Молдове, Великобритании, Швейцарии и СШАДеньги украинцам: как помогают беженцам в Молдове, Великобритании, Швейцарии и США
Люди могут не получить свои деньги: обанкротившийся «Мегабанк» саботирует работу ФГВФЛЛюди могут не получить свои деньги: обанкротившийся «Мегабанк» саботирует работу ФГВФЛ
Ощадбанк восстановил выгодную и популярную услугу, которая была до войныОщадбанк восстановил выгодную и популярную услугу, которая была до войны
Денежная помощь для украинцев: в Минсоцполитики сообщили, кто получит повышенные выплатыДенежная помощь для украинцев: в Минсоцполитики сообщили, кто получит повышенные выплаты
Украина потеряла 35% ВВП из-за войны — Офис президентаУкраина потеряла 35% ВВП из-за войны — Офис президента
За время войны Украина получила от международных партнеров $7 млрдЗа время войны Украина получила от международных партнеров $7 млрд
Последние новости
Подгружаем последние новости