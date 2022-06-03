Анонимную криптовалюту можно будет приобрести с помощью банковской карты
Платформа Monero.com, ориентированная на сообщество владельцев криптовалюты XMR запустила возможность покупки криптовалюты с помощью банковской карты. Об этом идет речь в сообщении платформы в твиттере, пишет noworries.new.
Что известно
Владельцы долларов, евро, канадских долларов и фунтов стерлингов могут приобрести криптовалюту на платформе Monero.com уже сегодня.
Фиатные деньги можно вносить на Monero.com через платежные системы SEPA и SWIFT, а также через основные карточные системы Visa и MasterCard.
Покупка криптовалюты с помощью фиатных денег будет возможна после проверки клиента через процедуру KYC. Между тем операции по обмену одной криптовалюты на другую могут быть авторизованы без KYC.
Новая услуга доступна в большинстве стран мира, за исключением США и подсанкционных территорий.
Некоторые члены криптосообщества смутили необходимость прохождения проверок KYC. В то же время команда Monero.com заверила, что ее политика KYC намного проще и быстрее, чем у многих криптовалютных бирж — никаких справок о местожительстве или копиях документов не требуется.
Напомним
Недоверие со стороны пользователей анонимной криптомонеты уже стало мемом в социальных сетях. В середине апреля владельцы монет Monero собирались массово вывести свои накопления с криптовалютных бирж.
Они не преследовали ни одной цели, просто хотели проверить, не кричали ли их монеты.