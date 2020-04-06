Австралия хочет установить ущерб от поставок труб из 4 стран Азии

Австралия хочет установить ущерб от поставок труб из 4 стран Азии

Австралийская Антидемпинговая комиссия стартовала расследование по импорту прецизионных сварных труб из Вьетнама, Китая, Тайваня и Южной Кореи.

Инициатором расследования выступила местная компания Orrcon Manufacturing. Комиссия рассмотрит поставки продукции в период с 1 января до 31 декабря 2019 г., но ущерб, якобы нанесенный импортом местным производителям, будет определяться с 2016 г.

Расследоваться будут поставки широкого сортамента продукции. В него включены трубы из углеродистой и легированной стали круглого, квадратного или прямоугольного сечения с покрытиями и без и с различными видами финишной обработки.

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