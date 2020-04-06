Приватбанк подал очередной иск против Коломойского и Боголюбова

Приватбанк подал очередной иск против Коломойского и Боголюбова

Приватбанк подал на Кипре новый иск против бывших владельцев финучреждения Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на 5,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил член набсовета Приватбанка Роман Сульжик в эфире телешоу "Свобода слова Савика Шустера", пишет "Экономическая правда".

Он объяснил, что этот иск связан с сомнительными транзакциями по выведению денег из финучреждения, которые были проведены в Приватбанке с 2013 по 2016 годы, и в этот раз они делали это не одни. Теперь вместе с Коломойским и Боголюбовым отвечать будут один из бывших членов правления банка, а также две компании на Кипре.

Как сообщается на сайте Приватбанка, речь идет о Тимуре Новикове и кипрских компаниях - PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited.

В банке считают, что их схемы имеют все признаки мошенничества и отмывания средств.

"Иск банка касается двух серий трансакций, которые, как утверждает банк, были незаконно осуществлены в период между 2013 и 2016 годами по указанию его бывших владельцев и при содействии других ответчиков, которые предусматривали уплату огромных сумм компаниям, которые принадлежали и/или контролировались господином Коломойским и господином Боголюбовым, в соответствии с кредитными договорами, которые, как считает банк, являются мнимыми и ни один из которых не был погашен", - заявили в финучреждении.

По информации финучреждения, такие сделки включали схему, по которой 2,34 млрд дол были направлены кипрской компании, связанной с бывшими владельцами банка - Duxton Holdings Limited, путем перечисления траншами по 30 млн дол в течение четырех месяцев в 2013 году.

Этот иск является составной требований Приватбанка к Коломойскому и Боголюбову, рассматриваемых в Англии, на Кипре, в США и Израиле на общую сумму более 10 млрд дол.

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