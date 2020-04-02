В марте украинские металлурги сократили выплавку почти на 10%

В марте украинские металлурги сократили выплавку почти на 10%

В марте 2020 года украинские металлурги сократили выплавку стали на 9,1% по сравнению с предыдущим месяцем, до 1,79 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

Как сообщается, производство чугуна в марте сократилось на 4,6%, до 1,75 млн тонн, а проката – на 7,9%, до 1,56 млн тонн.

За три месяца 2020 года украинскими металлургическими предприятиями произведено: чугуна 5,11 млн тонн (98,0% относительно аналогичного периода 2019 г.), стали 5,34 млн тонн (97,0%), проката 4,70 млн тонн (103,5%).



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