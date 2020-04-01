Поставки роSSийской нефти в Беларусь откладываются

Поставки российской нефти в Беларусь откладываются

Поставки нефти из РоSSии в Белоруссию, восстановление которых ожидалось с 1 апреля, снова откладываются, пишет газета "Коммерсант".

РоSSийские нефтекомпании подали на апрель заявки на прокачку в Белоруссию по системе трубопроводов "Транснефти" 633 тыс. тонн на Мозырьский НПЗ и 375 тыс. тонн на Новополоцкий НПЗ. Об этом сообщил советник главы компании Игорь Демин. При этом, пояснил он, "ни один из возможных грузоотправителей не представил документы для оформления маршрутных поручений". В связи с этим необходимые для белорусских НПЗ объемы нефти пока не будут сниматься из запланированных месячным графиком отгрузок в портах, отметил Демин. По данным "Транснефти", в марте 2020 года из РоSSии на Мозырьский НПЗ по системе нефтепроводов было поставлено 32 тыс. тонн нефти, на Новополоцкий НПЗ — 246 тыс. тонн.

Экспорт нефти из РоSSии в Белоруссию был остановлен с начала января из-за отсутствия контрактов роSSийских поставщиков с оператором белорусских НПЗ — "Белнефтехимом". На рынке ожидали, что поставки будут восстановлены с 1 марта, графики прокачки по системе "Транснефти" в этом направлении были подготовлены, но компании так и не оплатили транспортировку. Затем, когда РоSSия и Белоруссия после трех месяцев переговоров смогли согласовать стоимость сырья (как сообщала «Роснефть», нефть будет поставляться, исходя из экспортного паритета плюс премия 5 долл. на тонну) ожидалось, что поставки будут восстановлены с 1 апреля. По данным издания, изначально заявки на прокачку в Белоруссию на следующий месяц от восьми роSSийских нефтекомпаний достигали 2 млн тонн, но постепенно производители отказывались от них. Прежде всего собеседники издания это объясняют тем, что контракты с "Белнефтехимом" до сих пор не подписаны.

Сейчас, по данным собеседников издания, близких к Минэнерго, споры ведутся относительно объемов от каждого из поставщиков.

В частности, Минск настаивает на том, чтобы приоритетным экспортером из РоSSии в Белоруссию оставались компании группы "Сафмар" Михаила Гуцериева, которые в первом квартале были единственными продавцами роSSийской нефти в республику (поставки составляли 300–400 тыс. тонн в месяц). Но с этим не согласны другие продавцы, основной из которых — "Роснефть". Они требуют, чтобы поставки велись исходя из принципа равного доступа к трубе, то есть рассчитывались бы пропорционально общей добыче компаний. Источник издания, близкий к нефтетрейдерам, говорит, что компании Михаила Гуцериева готовы продолжить экспорт в Белоруссию, но при этом хотят отсрочку оплаты транспортировки до конца месяца как по трубе, так и по железной дороге.



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