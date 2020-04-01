Метинвест приостановил работу своих заводов в Италии

Метинвест приостановил работу своих заводов в Италии

Группа Метинвест приостановила работу двух своих перекатных предприятий в Италии. Такое решение принято в связи с пандемией вируса COVID-19 и выполнением требований правительства Италии о приостановке работы металлургических предприятий страны, сообщает пресс-служба компании.

Итальянские заводы группы Ferriera Valsider и Metinvest Trametal для противодействия распространения вируса закрыты до 3 апреля 2020 года. Ожидается, что в период остановки объем производства на этих заводах снизится до 40 тысяч тонн. Группа не исключает, что правительство Италии может наложить дополнительные ограничения на работу предприятий металлургической отрасли, при которых ограничение на проведение всех основных либо части операционных процессов на Ferriera Valsider и Metinvest Trametal будет продлено. В то же время наличие на складах предприятий полуфабрикатов позволит быстро возобновить нормальный темп работы сразу после выхода из карантина при наличии спроса на металлопродукцию.

В случае продления ограничений на итальянских заводах и продолжающейся нестабильности на европейском рынке Метинвест прогнозирует снижение производства и на своих украинских комбинатах – в первую очередь, на "Азовстали". Группа рассматривает возможность полной остановки производства слябов на этом комбинате.

Кроме того, рассматривается вариант остановки доменной печи №3 на "Азовстали" и переноса запуска остановленных на капитальный ремонт доменных печей №4 на ММК имени Ильича и №4 на "Азовстали" (с апреля на май). В свою очередь комбинат "Запорожсталь" (совместное предприятие) не исключает возможности переноса запуска доменной печи №5 после плановой реконструкции. Окончательные решения о запуске печей в работу будут приниматься исходя из наличия заказов в апреле и актуальной мировой ситуации.

Также сообщается, что излишние объемы железорудного сырья, произведенные на горно-обогатительных комбинатах группы в Кривом Роге из-за возможного снижения объемов производства чугуна, будут направлены на традиционные рынки сбыта – в частности, в Китай.



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