АМКУ заявил, что цены на бензин можно снизить на 3-5 грн/л

Комитет решил встретиться с руководством сетей АЗС.

АМКУ заявил, что цены на бензин можно снизить на 3-5 грн/л
Фото: Макс Требухов

Антимонопольный комитет Украины заявил, что цены на бензин можно снизить на 3–5 грн/л.

Об этом комитет сообщил на своем сайте накануне встречи с руководством пяти розничных сетей - ОККО, WOG, UPG, Socar и "Укрнафта".

Антимонопольный признал, что цены на заправках снижаются, но имеющиеся данные от аналитических агентств указывают на потенциал к еще большему снижению цены. "Например, для бензина марки А-95 оправданным может быть снижение еще на 3-5 гривен", - заявили в АМКУ.

"АМКУ убежден, что запланированные встречи с руководителями сетей АЗС позволят осуществить следующий шаг в приближении розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо до уровня, который отражал бы настоящую действенную конкуренцию на этом рынке", - говорится в заявлении ведомства.

По данным "Консалтинговой группы А-95", обнародованным на сайте Enkorr, средняя цена бензина А-92 в Украине сейчас составляет 24,34 грн/л, а А-95 - 25,35 грн/л.

Напомним, что мировые цены на нефть сейчас находятся на многолетних уровнях из-за глобального экономического кризиса и развала сделки ОПЕК+, ограничивавшей добычу в последние годы.



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