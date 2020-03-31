ЕС выделяет Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусом

Европейский Союз выделяет Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 и #Covid-19#.

Об этом сообщается на сайте Представительства ЕС в Украине

"Украина, которая продолжает страдать от роSSийской агрессии и незаконной аннексии Крыма и Севастополя, также подверглась негативному влиянию пандемии во всех сферах жизнедеятельности. Евросоюз приветствует предупредительные меры, принимаемые украинским правительством в ответ на распространение COVID-19. Мы признаем сложность некоторых из этих решений", - отмечается в сообщении.

В заявлении говорится, что ЕС продолжит поддерживать украину в этом кризисе, чтобы облегчить его влияние на систему здравоохранения, повседневную жизнь людей и экономику, а также ЕС готовит комплекс мер помощи для отдельных стран-партнеров и региона восточного соседства.

Первый пакет поддержки для Украины составляет около 80 млн евро.

"Мы помогаем Украине в эти чрезвычайно тяжелые времена. Благодаря этому пакету поддержки мы стремимся спасти жизни и укрепить устойчивость общества. Мы поддерживаем реагирование Украины на резкий рост потребностей в области здравоохранения и социальной помощи, а также необходимость защиты бизнеса и рабочих мест. Мы знаем, что нам нужно быстро и эффективно действовать для усиления государственных и общественных действий", - заявил, представляя эти меры, комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи.

Отмечается также, что общее финансирование ЕС для стран "Восточного партнерства" (Армения, Азербайджан, Беларусь , Грузия, Республика Молдова, Украина) составляет 140 млн евро, значительная часть которых предназначена Украине.