Salzgitter сокращает доменное производство в Германии

Как сообщает ArgusMedia, немецкая компания Salzgitter Flachstahl сокращает доменное производство.



Пока еще не решено, будет ли простаивать печь напрямую или сократиться производство по всем ее единицам.



Компания реагирует на снижение спроса со стороны основных секторов, таких как автомобилестроение. Но пока она будет поддерживать выпуск полосы, потому что у нее все еще есть заказы.



"Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией на рынке, а затем принимать решение о дальнейших шагах по замедлению производства на нашем заводе Salzgitter", - сказал представитель группы.



Ранее сообщалось, что германская металлургическая компания Salzgitter с 2021 г. планирует начать использование водорода в технологических процессах.

