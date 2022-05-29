Помощь по безработице украинцам в Германии: размер выплат с 1 июня

Украинские беженцы в Германии, которые сбежали от войны, имеют право на ежемесячные социальные выплаты, а также с 1 июня им начнут предоставлять помощь по безработице.

Чтобы получать выплаты по безработице в Германии (Arbeitslosengeld II или ALG II, также известное как Hartz IV или SGB II), следует обратиться в Центр занятости (Jobcenter) по месту жительства.

Право на материальную помощь украинцы имеют такое же, как и безработные немцы. Нужно предоставить свои источники дохода, и если семейный доход ниже определенного минимума, а вам старше 15 лет и меньше 65, тогда государство не откажет вам в выплатах по безработице до того времени, пока вы не найдете работу.

Если с вами проживают дети младше 15 лет и/или нетрудоспособные лица, вы также можете получать социальную помощь и на них. Немцы называют это "сообществом потребностей".

На одного безработного, который проживает сам, размер помощи с 1 июня будет составлять 449 евро, на пару (если двое безработные) - по 404 евро каждому.

Получатель пособия по безработице обязательно должен быть застрахован в системе медицинского страхования и страхования долгосрочного ухода.

Также для получения пособия украинским беженцам необходимо открыть счет в немецком банке и уведомить его номер в Центр занятости. Центр занятости может возместить расходы по рассылке резюме для получения работы, а также отправить на дополнительные курсы.

Ранее сообщалось, как украинским беженцам в Германии получить бесплатную медицинскую помощь.