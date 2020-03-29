В США из-за пандемии возник дефицит золота

Руководство банков Уолл-стрит обратилось за помощью к Королевскому канадскому монетному двору.

В США из-за пандемии возник дефицит золота
Фото: Юлія БерезовськаПрес-центр НБУ

Из-за пандемии короновируса в США возник дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже. Об этом пишет газета The Wall Street Journal в пятницу, 27 марта.

По данным издания, дилеры распродали все запасы драгоценного металла и даже начали закрываться. Швейцарский банк Credit Suisse, который отливает золотые слитки с 1856 года, на этой неделе призвал желающих приобрести их не беспокоить его по этому поводу.

Отмечается, что из-за нехватки золота банкиры с Уолл-стрит обратились за помощью к Королевскому канадскому монетному двору. Его представитель Аманда Бернье заявила газете, что двор столкнулся в настоящий момент «с беспрецедентным уровнем спроса» на золотые слитки. По словам Бернье, Канада не в состоянии удовлетворить возросший спрос, так как часть его сотрудников отправлены по домам из-за коронавируса.

Издание пишет, что золотые резервы США, которые находятся на военной базе Форт-Нокс в штате Кентукки и в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, не предназначены для сбыта на свободном рынке.

Обычно в случае нехватки деловые люди в США пополняли запасы золота в Лондоне, где по состоянию на ноябрь 2019 года хранилось свыше 8,2 тыс. тонн золота общей стоимостью $387,9 млрд.

Его доставляли в Нью-Йорк партиями в сейфах на пассажирских самолетах. Но из-за пандемии коронавируса прекращены почти все международные пассажирские перевозки. Это привело также к приостановке добычи драгметаллов в Перу и Южной Африке.

Напомним, США вышли на первое месте по числу зараженных SARS-CoV-2 - более 104 тысяч случаев. Всего в мире возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 600 тысяч человек, от последствий заболевания скончались более 27 тысяч, выздоровели более 133 тысячи.



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