Антимонопольный комитет возбудил дело из-за подорожания продуктов в Киеве

Нарушителям грозят штрафы в размере до 10% годового оборота компании.

Антимонопольный комитет возбудил дело из-за подорожания продуктов в Киеве
www.amc.gov.ua

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло дело против оптовых поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева.

Об этом сообщил председатель областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

"Поводом для вмешательства Комитета стало существенное подорожание товаров в последние дни. Ценовой мониторинг, который ввел АМКУ, показывает, что цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты поднимались синхронно в разных торговых сетях. Это может свидетельствовать об антиконкурентном поведении участников рынка", - написал он в фейсбуке.

Алексей Хмельницкий подчеркнул, что специалисты мониторят цены уже неделю.

Компании, в отношении которых начато дело (перечень может быть изменен или дополнен): NOVUS, Ашан, METRO Cash & Carry Ukraine, Сильпо, BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЭКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт и компании - поставщики ООО "Мир овощей", ООО "Гала Фудз", ООО "Саркара-Групп", ООО "Овощной край", ООО "Август-Кий", ООО "Агроинвест-Логистик", ООО "Агро-Овен", ООО "Брокинтерком", ООО "Перспектива", ООО "Зовништоргресурс", ООО "Агробизнесвектор", ООО "Интер овощи ", ООО" Аттуаль ", ООО" Елитпрайм ", ООО" Авега-2018 ".

В случае установления фактов нарушения законодательства о защите экономической конкуренции органами Антимонопольного комитета могут быть наложены штрафы в размере до 10% оборота компании за предыдущий год.

Напомним, что в АТБ, крупнейшей сети супермаркетов Украины, рост цен на продукты объяснили повышением закупочных цен поставщика. Свои действия те якобы объясняют значительным ростом издержек производства, связанных с карантинными мерами.

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