Итальянские сталеплавильщики против остановки производства

Итальянское правительство объявило, что все предприятия, осуществляющие деятельности, не являющихся крайне необходимыми, будут закрыты с 23 марта по 3 апреля. Однако Confindustria, Всеобщая конфедерация итальянской промышленности, консультируется с властями, чтобы сохранить некоторые компании в рабочем состоянии. Некоторые производители стали, такие как Arvedi и ArcelorMittal Italia, продолжают производство.



По мнению инсайдеров, поддержание работы некоторых компаний должно было ограничить последствия рецессии и кризиса ликвидности.



Сообщалось, что в письме к правительству председатель Confindustria потребовал, чтобы принятое распоряжение о закрытии не стало пагубным фактором для отрасли, которая не может быть остановлена по техническим причинам. Он также подчеркнул важность поддержания непрерывности производства и технического обслуживания.

