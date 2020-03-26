Кременчугский сталелитейный завод останавливает работу

Кременчугский сталелитейный завод останавливает работу

С 1 апреля Кременчугский сталелитейный завод останавливается. Об этом сообщили работники предприятия со ссылкой на озвученную вчера во время селекторного совещания с администрацией завода информацию.

По их данным, части трудового коллектива не продлят контракты, которые заканчиваются как раз 1 апреля. "Если говорить по-простому, то эти люди остаются без работы. Это почти 1000 человек", - отмечают на предприятии.

Во время селекторного совещания руководство завода также сообщило, что тех работников, которые не работали на контракте, отправят в отпуск с сохранением 2/3 от суммы зарплаты.

Причинами остановки завода сами же заводчане называют отсутствие сбыта продукции, срыв контрактов из-за ситуации в стране, невозможность добираться работникам на работу, ведь многие заводчане ездили автобусами и поездами из соседних районов.

Как долго завод будет простаивать, заводчане пока не знают, но не исключают, что до июня. Как пишет "Кременчугская газета", информация заводчан уже нашла подтверждение в других учреждениях.

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