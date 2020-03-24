ЕИБ планирует предоставить Украине 40 млн евро займа

ЕИБ планирует предоставить Украине 40 млн евро займа

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев провел онлайн-совещание с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о привлечении займа в объеме 40 млн евро для преодоления последствий эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что заем будет предоставлен в рамках действующего проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины", открытого в 2014 году.

23 марта Минрегион получил от ЕИБ план действий по оговоренному займу. Сейчас стороны согласовывают детали и сроки сотрудничества.

"Средства займа от Европейского инвестиционного банка будут направлены на приобретение необходимого медицинского оборудования. Минрегион уже работает с Минздравом относительно перечня оборудования, должны закупить на эти средства", - комментирует А.Чернышев.

Представители ЕИБ также отметили, что поддерживают стратегию правительства Украины.

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