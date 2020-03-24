У Зеленского ожидают падения ВВП на 5% из-за коронавируса

По итогам 2020 года падение валового внутреннего продукта Украины составит 5% при оптимистическом сценарии развития ситуации, заявила заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.



"Мы все ожидаем, что экономика будет падать. При оптимистическом сценарии развития ситуации с коронавирусом мы приблизительно видим падение экономики в районе 5%", - сказала она во время видеоконференции.



По словам Ковалив, предполагается, что дефицит госбюджета вырастет до 7% от ВВП , хотя ранее закладывался показатель в 2% ВВП .



Она добавила, что только на борьбу с коронавирусом потребуется 3,5-4 млрд долл., причем получить эту сумму планируется при переговорах с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества с Украиной.