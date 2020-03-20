Тайваньская CSC снижает цены на стальной прокат в связи с сокращением спроса

Тайваньская CSC снижает цены на стальной прокат в связи с сокращением спроса

Компания China Steel Corporation (CSC), крупнейший производитель стали в Тайване со штаб-квартирой в Гаосюне, Южный Тайвань, приняла решение снизить внутренние цены на свою основную продукцию из стали для продажи в мае, так как ожидается, что спрос со стороны пользователей стали будет зависеть от распространения COVIS-19 по всему миру, подтвердил официальный представитель компании в пятницу.

Как сообщило агентство Mysteel Global, на Тайваньском комбинате было принято решение ежемесячно изменять цены на листовую сталь, начиная с апреля, чтобы быстрее отражать изменения на мировом рынке. Среди ежемесячно оцениваемой продукции цены на горячекатаный рулон, холоднокатаный рулон и оцинкованный в горячем состоянии рулон снижены на 300 тайваньских долларов (примерно 10 долларов США) на тонне. 

В феврале China Steel заявила, что поднимет внутренние цены на сталь в следующем квартале в среднем на 1,9 процента из-за увеличения стоимости сырья из-за растущего спроса на фоне улучшения экономических перспектив.

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