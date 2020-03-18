Полиция в Переяслав-Хмельницком районе задержали грузовик с незаконно спиленной древесиной (фото)

Полиция в Переяслав-Хмельницком районе задержали грузовик с незаконно спиленной древесиной (фото)

На днях сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого района остановили грузовик со спиленной древесиной. Водитель не предоставил полицейским никаких разрешительных документов на вырубку и транспортировку древесины.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции Киевской области.

Как сообщается, грузовик со спиленной древесиной сотрудники полиции остановили вблизи села Ерковцы в Переяслав-Хмельницком районе Киевщины.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла 18 деревьев породы дуб, в качестве вещественного доказательства.

Сообщается, что следователи открыли уголовное производство по ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. Продолжается досудебное расследование.

 Напомним, в Ирпене Киевской области при подготовительных работах для строительства вырубили 60 сосен. Полицейские не получили никаких разрешительных документов на вырубку леса и на ведение любой хозяйственной деятельности, и считают вырубку незаконной.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

Полиция в Переяслав-Хмельницком районе задержали грузовик с незаконно спиленной древесиной (фото)
Полиция в Переяслав-Хмельницком районе задержали грузовик с незаконно спиленной древесиной (фото)

Игорь Бровко, КиевВласть

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