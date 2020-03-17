Экстренные меры: Альфа-Банк прекратил продажу и выдачу наличной валюты

Альфа-Банк с 16 марта прекратил продавать и выдавать клиентам наличную валюту. Об этом говорится в сообщении банка.

Экстренные меры: Альфа-Банк прекратил продажу и выдачу наличной валюты
Фото: zn.ua

Какие решения принял банк

  • Альфа-Банк прекратил продавать и выдавать клиентам наличную валюту.

«В связи с повышенным спросом на наличную валюту и ограниченными поставками в Украину банкнот наличной валюты, продажи наличной валюты во всех отделениях банка временно приостановлены», — сообщили в банке.

При этом банк продолжит через кассы покупать наличную валюту у населения.

Купить в банке можно только безналичный доллар или евро — в мобильном приложении Alfa-Mobile Ukraine.

При этом снять доллар с карточек или получить депозит будет невозможно.

«Выдача наличного доллара США с любых клиентских счетов (текущих, в том числе карточных, депозитных, сберегательных) временно прекращена. Операции с наличным евро – без изменений», — отметили в банке.

  • Альфа-Банк с 17 марта приостанавливает работу 45 отделений по всей стране.

Ранее сообщалось

  • Украина полностью закроет пассажирское авиасообщение с другими странами с 17 марта. По словам Разумкова, экстренные меры будут действовать две недели. Украинцы, которые сейчас находятся за рубежом, смогут вернуться в страну сухопутным или морским транспортом.

  • С 17 марта в Киеве закрывают все заведения торговли. Будут работать банки, аптеки, продуктовые магазины и АЗС.

  • Временно ограничивается передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами Украины.

Продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, АЗС, банки и банкоматы продолжат работу.

Коронавирус в Украине

  • По состоянию на 22:00 16 марта в Киеве зафиксировано 2 случая коронавируса.

  • Сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 — с летальным исходом (у пожилой женщины с Житомирщины).

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