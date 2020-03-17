Экстренные меры: Альфа-Банк прекратил продажу и выдачу наличной валюты
Альфа-Банк с 16 марта прекратил продавать и выдавать клиентам наличную валюту. Об этом говорится в сообщении банка.
Какие решения принял банк
- Альфа-Банк прекратил продавать и выдавать клиентам наличную валюту.
«В связи с повышенным спросом на наличную валюту и ограниченными поставками в Украину банкнот наличной валюты, продажи наличной валюты во всех отделениях банка временно приостановлены», — сообщили в банке.
При этом банк продолжит через кассы покупать наличную валюту у населения.
Купить в банке можно только безналичный доллар или евро — в мобильном приложении Alfa-Mobile Ukraine.
При этом снять доллар с карточек или получить депозит будет невозможно.
«Выдача наличного доллара США с любых клиентских счетов (текущих, в том числе карточных, депозитных, сберегательных) временно прекращена. Операции с наличным евро – без изменений», — отметили в банке.
- Альфа-Банк с 17 марта приостанавливает работу 45 отделений по всей стране.
Ранее сообщалось
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С 17 марта в Киеве закрывают все заведения торговли. Будут работать банки, аптеки, продуктовые магазины и АЗС.
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Временно ограничивается передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами Украины.
Продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, АЗС, банки и банкоматы продолжат работу.
Коронавирус в Украине
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Сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 — с летальным исходом (у пожилой женщины с Житомирщины).