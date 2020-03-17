Экстренные меры: Альфа-Банк прекратил продажу и выдачу наличной валюты

Альфа-Банк с 16 марта прекратил продавать и выдавать клиентам наличную валюту. Об этом говорится в сообщении банка.

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Какие решения принял банк

Альфа-Банк прекратил продавать и выдавать клиентам наличную валюту.

«В связи с повышенным спросом на наличную валюту и ограниченными поставками в Украину банкнот наличной валюты, продажи наличной валюты во всех отделениях банка временно приостановлены», — сообщили в банке.

При этом банк продолжит через кассы покупать наличную валюту у населения.

Купить в банке можно только безналичный доллар или евро — в мобильном приложении Alfa-Mobile Ukraine.

При этом снять доллар с карточек или получить депозит будет невозможно.

«Выдача наличного доллара США с любых клиентских счетов (текущих, в том числе карточных, депозитных, сберегательных) временно прекращена. Операции с наличным евро – без изменений», — отметили в банке.

Альфа-Банк с 17 марта приостанавливает работу 45 отделений по всей стране.

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Украина полностью закроет пассажирское авиасообщение с другими странами с 17 марта. По словам Разумкова, экстренные меры будут действовать две недели. Украинцы, которые сейчас находятся за рубежом, смогут вернуться в страну сухопутным или морским транспортом.

С 17 марта в Киеве закрывают все заведения торговли. Будут работать банки, аптеки, продуктовые магазины и АЗС.

Временно ограничивается передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами Украины.

Продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, АЗС, банки и банкоматы продолжат работу.

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