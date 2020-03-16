Из-за коронавируса переводы заробитчан уменьшатся на миллиард долларов. Отток валюты около $1,5 миллиарда

Через коронавирус объем денежных переводов гастарбайтеров уменьшится на сумму от $500 млн до $1 млрд. Об этом говорится в комментарии заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба.

Из-за коронавируса переводы заробитчан уменьшатся на миллиард долларов. Отток валюты около $1,5 миллиарда
Фото: rbc.ua

«Поступления валюты в страну будут меньшими. Но в то же время мы видим, что и расходы украинцев на путешествия будут меньшими, а потому и отток валюты, также уменьшатся – на сумму около $1,5 млрд», — отметил Сологуб.

Ранее «Минфин» писал, что распространение коронавируса и ограничение авиасообщения между многими странами может создать дефицит наличной валюты и повлиять на курсы на наличном рынке.

Из каких стран украинцы получали переводы в 2019 году

  • США заняли первое место по объему средств, направленных в Украину через системы переводов — 18% с $2,3 млрд было отправлено именно из США. Меньше — из РоSSии и Польши.

  • Вторым по процентам переведенных денег стал Израиль — из него отправлено 14%. Третье место заняла Италия с показателем 9%.

  • Объем средств, переведенных в Украину за прошлый год, составил почти $12 млрд, из них почти $2,3 млрд было отправлено через системы перевода средств.

  • При этом 45% переведенных денег поступило из других 219 стран.

Как денежные переводы повлияли на курс гривны

  • Объемы денежных переводов позволили существенно уменьшить курс иностранных валют в 2019 году. Так, в декабре курс доллара опустился до 23,2 гривны — на 5 гривен с начала прошлого года.

  • Вместе с тем, в начале 2020 года курс валют начал наоборот расти. Девальвацию гривни в Нацбанке объясняют спросом на валюту среди импортеров и низким объемом продаж валюты экспортерами через получение бюджетного возмещения НДС.

Сколько перевели в 2019 году

За три квартала 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину $8,74 миллиарда, из которых $2,82 миллиарда составили переводы из Польши.

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