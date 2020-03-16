ЕБРР выделит миллиард на поддержку стран, где он работает. Украина в числе этих стран
Совет Директоров ЕБРР утвердил выделение экстренной помощи в размере 1 млрд евро странам, где он работает. Об этом говорится в сообщении банка.
Прогнозы банка относительно экономики
«Нас часто спрашивают о наших кратких и долгосрочных прогнозах экономического влияния ситуации на экономику. На данный момент очень трудно сделать окончательные выводы, имея в виду динамику событий. Уже понятно, что макроэкономические показатели регионов деятельности ЕБРР будут пересматриваться, но, в отличие от финансового кризиса 2008 года, о возможности дальнейшего роста экономик можно говорить только после того, как угроза вируса отступит», — заявил старший Советник ЕБРР по внешним связям Украина, Беларусь, РоSSия, Центральная Азия, Монголия Антон Усов.
Что известно о выделении помощи
- Международный валютный фонд заявил о готовности выделить $50 млрд для помощи развивающимся странам и финансово неблагополучным странам для борьбы с распространением нового коронавируса.
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3 марта 2020 года Всемирный банк (ВБ) также заявил о намерении предоставить странам кредиты, в размере $12 млрд для борьбы с коронавирусом.
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По словам представителей Всемирного банка, прежде всего эти деньги должны пойти на развитие национальных систем охраны здоровья. Около $4 млрд, предназначенных для этих кредитов, будут взяты из активных программ ВБ.