ЕБРР выделит миллиард на поддержку стран, где он работает. Украина в числе этих стран

Совет Директоров ЕБРР утвердил выделение экстренной помощи в размере 1 млрд евро странам, где он работает. Об этом говорится в сообщении банка.

ЕБРР выделит миллиард на поддержку стран, где он работает. Украина в числе этих стран

Прогнозы банка относительно экономики

«Нас часто спрашивают о наших кратких и долгосрочных прогнозах экономического влияния ситуации на экономику. На данный момент очень трудно сделать окончательные выводы, имея в виду динамику событий. Уже понятно, что макроэкономические показатели регионов деятельности ЕБРР будут пересматриваться, но, в отличие от финансового кризиса 2008 года, о возможности дальнейшего роста экономик можно говорить только после того, как угроза вируса отступит», — заявил старший Советник ЕБРР по внешним связям Украина, Беларусь, РоSSия, Центральная Азия, Монголия Антон Усов.

Что известно о выделении помощи

  • Международный валютный фонд заявил о готовности выделить $50 млрд для помощи развивающимся странам и финансово неблагополучным странам для борьбы с распространением нового коронавируса.

  • 3 марта 2020 года Всемирный банк (ВБ) также заявил о намерении предоставить странам кредиты, в размере $12 млрд для борьбы с коронавирусом.

  • По словам представителей Всемирного банка, прежде всего эти деньги должны пойти на развитие национальных систем охраны здоровья. Около $4 млрд, предназначенных для этих кредитов, будут взяты из активных программ ВБ.

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