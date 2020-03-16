ЕБРР выделит миллиард на поддержку стран, где он работает. Украина в числе этих стран

Совет Директоров ЕБРР утвердил выделение экстренной помощи в размере 1 млрд евро странам, где он работает. Об этом говорится в сообщении банка.

Прогнозы банка относительно экономики

«Нас часто спрашивают о наших кратких и долгосрочных прогнозах экономического влияния ситуации на экономику. На данный момент очень трудно сделать окончательные выводы, имея в виду динамику событий. Уже понятно, что макроэкономические показатели регионов деятельности ЕБРР будут пересматриваться, но, в отличие от финансового кризиса 2008 года, о возможности дальнейшего роста экономик можно говорить только после того, как угроза вируса отступит», — заявил старший Советник ЕБРР по внешним связям Украина, Беларусь , РоSSия, Центральная Азия, Монголия Антон Усов.

Что известно о выделении помощи

Международный валютный фонд заявил о готовности выделить $50 млрд для помощи развивающимся странам и финансово неблагополучным странам для борьбы с распространением нового коронавируса.

3 марта 2020 года Всемирный банк (ВБ) также заявил о намерении предоставить странам кредиты, в размере $12 млрд для борьбы с коронавирусом.