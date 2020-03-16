В 2019 году ускорился прирост прямых инвестиций в Украину

Прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года составили $35,8 млрд, что на $2,9 млрд больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

В 2019 году ускорился прирост прямых инвестиций в Украину
Фото: cheline.com.ua

Сколько инвестиций поступило в экономику

По данным ведомства, за год поступило акционерного капитала нерезидентов на сумму $2,53 млрд. Однако за этот период выбыло капитала на $1,28 млрд.

За счет курсовой разницы инвестиции увеличились на $947,1 млн.

При этом другие изменения стоимости акционерного капитала нерезидентов (изменение стоимости, потери, переклассификация инвестиций и другое) добавили $1,65 млрд.

Крупнейшими инвесторами в экономику Украины являются страны ЕС, они вложили $25,9 млрд.

Напомним

  • По предварительным данным Госстата, прямые инвестиции в экономику Украины по состоянию на 1 января 2019 года составили $32,3 млрд, что на $685,5 млн больше, чем год назад.
  • По данным НБУ, объем прямых иностранных инвестиций, осуществленных за счет денег отечественного происхождения, в 2018 году составил $0,5 млрд, то есть 20,6% от общего объема прямых в Украину.
  • Ранее министр экономического развития Тимофей Милованов заявил, что в ближайшие годы Украине нужно привлечь от $50 до $100 млрд инвестиций.

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