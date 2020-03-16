Новостей.COM ⇒
2020-03-16
В 2019 году ускорился прирост прямых инвестиций в Украину
Прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года составили $35,8 млрд, что на $2,9 млрд больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Фото: cheline.com.ua
Сколько инвестиций поступило в экономику
По данным ведомства, за год поступило акционерного капитала нерезидентов на сумму $2,53 млрд. Однако за этот период выбыло капитала на $1,28 млрд.
За счет курсовой разницы инвестиции увеличились на $947,1 млн.
При этом другие изменения стоимости акционерного капитала нерезидентов (изменение стоимости, потери, переклассификация инвестиций и другое) добавили $1,65 млрд.
Крупнейшими инвесторами в экономику Украины являются страны ЕС, они вложили $25,9 млрд.
Напомним
- По предварительным данным Госстата, прямые инвестиции в экономику Украины по состоянию на 1 января 2019 года составили $32,3 млрд, что на $685,5 млн больше, чем год назад.
- По данным НБУ, объем прямых иностранных инвестиций, осуществленных за счет денег отечественного происхождения, в 2018 году составил $0,5 млрд, то есть 20,6% от общего объема прямых в Украину.
- Ранее министр экономического развития Тимофей Милованов заявил, что в ближайшие годы Украине нужно привлечь от $50 до $100 млрд инвестиций.