В 2019 году ускорился прирост прямых инвестиций в Украину

Прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года составили $35,8 млрд, что на $2,9 млрд больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Фото: cheline.com.ua

Сколько инвестиций поступило в экономику

По данным ведомства, за год поступило акционерного капитала нерезидентов на сумму $2,53 млрд. Однако за этот период выбыло капитала на $1,28 млрд.

За счет курсовой разницы инвестиции увеличились на $947,1 млн.

При этом другие изменения стоимости акционерного капитала нерезидентов (изменение стоимости, потери, переклассификация инвестиций и другое) добавили $1,65 млрд.

Крупнейшими инвесторами в экономику Украины являются страны ЕС , они вложили $25,9 млрд.

Напомним