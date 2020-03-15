Вьетнамский импорт угля с начала года вырос на 1,4 млн. тонн

Вьетнамский импорт угля с начала года вырос на 1,4 млн. тонн

Согласно данным таможенной службы Вьетнама, в феврале 2020 года эта страна импортировала 3,3 млн. тонн угля при росте на 1,1 млн. тонн по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

В вышеназванном месяце вьетнамский импорт угля из Австралии вырос в два раза до 1,1 млн. тонн угля, тогда как из Индонезии увеличился на 300 тыс. тонн до 1,2 млн. тонн, оба сопоставления на годовой основе.

За два первых месяца текущего года вьетнамский импорт угля составил 6,7 млн. тонн против 5,3 млн. тонн за тот же период прошлого года.

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