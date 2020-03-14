В феврале на Киевщине цены снизились на 0,6%, - Госстат

В феврале на Киевщине цены снизились на 0,6%, - Госстат

Цены на потребительском рынке в феврале 2020 года по Киевской областипо сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,6%. При этом по Украине цены снизились на 0,3%. С начала года потребительские цены по области снизились на 0,9%, а по Украине – на 0,1%.

Об этом KV стало известно из экспресс-выпуска Главного управления статистики в Киевской области.

Согласно данным Укрстата, на потребительском рынке Киевщины в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,2%. Больше всего (на 14,3%) подешевели яйца. На 3,1-0,7% снизились цены на мясо и мясопродукты, подсолнечное масло, макаронные изделия, молоко, овощи, сало, безалкогольные напитки. В то же время на 2,8% и 2,0% соответственно подорожали фрукты и сыр.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,0%. Одежда и обувь подешевели на 1,3%, в частности, обувь – на 1,5%, одежда – на 1,2%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,9% произошло за счет снижения цен на природный газ на 12,7%.

Цены на транспорт в целом не изменились.

Напомним, в январе 2020 года индексы потребительских цен в Киевской области снизились на 0,3%. Больше всего подорожали овощи и фрукты. Также выросли в цене молоко, мясо и мясопродукты, сметана, безалкогольные напитки. В то же время подешевели сало, сахар, сыр, подсолнечное масло, яйца, рис, масло, макаронные изделия, рыба и продукты из рыбы. Также подешевела одежда и обувь.

Фото: freepik.com


Игорь Бровко, КиевВласть

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