НБУ будет отправлять наличные гривны в хранилище на двухнедельный карантин

В Нацбанке опасаются заражения коронавирусом через банкноты.

НБУ будет отправлять наличные гривны в хранилище на двухнедельный карантин
Фото: Корреспондент.net

Гривневые банкноты, которая поступают в центральное хранилище Национального банка, будут храниться там две недели из-за опасности заражения сотрудников коронавирусом.

Об этом сообщил на брифинге глава НБУ Яков Смолий, передает РБК-Украина.

По его словам, процесс обработки наличности в центральном хранилище - это технологический цикл, где наличность пересчитывается, непригодная часть утилизируется, а остальная возвращается в оборот.

"Наш принцип на период коронавируса будет немного отличаться. Та наличность, которая будет поступать от коммерческих банков, две недели не будет обрабатываться, чтобы обезопасить наших работников. И только после этого мы будем ее обрабатывать", - сказал Смолий.

Напомним, ранее Национальный банк заявил, что банки во время карантина (12 марта - 3 апреля) продолжат работать в обычном режиме. Проблем со снятием денег не будет. Также НБУ заявлял о готовности обеззараживать банкноты.

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