Акції китайських компаній знизилися на тлі протестів проти карантинів

Акції китайських технологічних компаній, що торгуються на біржах у США, знизилися на попередніх торгах на тлі зростання кількості нових хворих Covid-19 у Китаї та введення нових карантинних обмежень, повідомив Bloomberg.

Акції китайських компаній знизилися на тлі протестів проти карантинів
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Втрати акцій

Папери онлайн-гігантів Alibaba та JD.com втратили близько 2% на попередніх торгах на американських фондових біржах.

Акції виробників електромобілів Nio знизилися на 2%, а папери Li Auto впали на 4% на 13:28.

Біржовий фонд KraneShares CSI China Internet Fund, який інвестує в акції понад 40 китайських компаній, що працюють у сфері інформаційних технологій, програмного забезпечення та ІТ-послуг, втратив 0,8% — його котирування опустилося до $23,8 за папір.

Що вплинуло на падіння акцій

На акції китайських технологічних компаній вплинули обмежувальні заходи США, введені проти китайських технологічних гігантів 26 листопада.

США заборонили ввезення та продаж у країні телекомунікаційного обладнання Huawei та ZTE, посилаючись на загрозу національній безпеці.

При цьому акції, найбільш чутливі до відновлення економіки, показали динаміку краще за ринок: папери туристичного онлайн-агентства Trip.com та оператора ресторанів Yum China Holdings торгувалися в плюсі.

Попит на папери зберігався на тлі очікувань позитивної динаміки паперів у разі більш раннього, ніж очікувалося, зняття карантинних обмежень у країні, що позитивно вплине на туризм і ресторанний бізнес.

Економісти Goldman Sachs вважають, що Китай може відмовитись від своєї політики Covid Zero раніше, ніж планувалося.

Імовірність того, що Китай відмовиться від карантинних заходів до другого кварталу 2023 року у Goldman Sachs оцінюють у 30%. У банку вважають, що вихід Китаю з політики Covid Zero у другому кварталі має найбільшу ймовірність близько 60%.





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