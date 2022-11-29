Акції китайських компаній знизилися на тлі протестів проти карантинів

Акції китайських технологічних компаній, що торгуються на біржах у США , знизилися на попередніх торгах на тлі зростання кількості нових хворих Covid-19 у Китаї та введення нових карантинних обмежень, повідомив Bloomberg.

Фото:

Втрати акцій

Папери онлайн-гігантів Alibaba та JD.com втратили близько 2% на попередніх торгах на американських фондових біржах.

Акції виробників електромобілів Nio знизилися на 2%, а папери Li Auto впали на 4% на 13:28.



Біржовий фонд KraneShares CSI China Internet Fund, який інвестує в акції понад 40 китайських компаній, що працюють у сфері інформаційних технологій, програмного забезпечення та ІТ-послуг, втратив 0,8% — його котирування опустилося до $23,8 за папір.

Що вплинуло на падіння акцій

На акції китайських технологічних компаній вплинули обмежувальні заходи США , введені проти китайських технологічних гігантів 26 листопада.

США заборонили ввезення та продаж у країні телекомунікаційного обладнання Huawei та ZTE , посилаючись на загрозу національній безпеці.



При цьому акції, найбільш чутливі до відновлення економіки, показали динаміку краще за ринок: папери туристичного онлайн-агентства Trip.com та оператора ресторанів Yum China Holdings торгувалися в плюсі.

Попит на папери зберігався на тлі очікувань позитивної динаміки паперів у разі більш раннього, ніж очікувалося, зняття карантинних обмежень у країні, що позитивно вплине на туризм і ресторанний бізнес.



Економісти Goldman Sachs вважають, що Китай може відмовитись від своєї політики Covid Zero раніше, ніж планувалося.