В Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 году

Сологуб заявил о необходимости "зонтика" в виде МВФ.

В Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 году
Фото: Макс Требухов

Украина лучше готова к новому глобальному кризису, чем в 2008 году.

Такое мнение на брифинге в четверг высказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Хотел бы подчеркнуть одну важную вещь. Все пытаются вспомнить, что было в 2008 году, в 2014 году. Сейчас ситуация совершенно другая. В экономике Украины нет таких дисбалансов, какие были тогда, когда экономика была перегрета. Мы вошли в кризис 2008 года, например, с инфляцией 22% и дефицитом текущего счета почти 10%. Сейчас у нас дефицит 2% и инфляция 2%. Кроме того, у нас нет таких проблем в банковской системе. У нас нет таких проблем в энергетическом секторе, как были в 2014 году. Страна намного адекватнее готова к кризису", - сказал он.

В то же время Сологуб добавил, что для нормального прохождения кризиса для Украины очень важно сотрудничество с Международным валютным фондом.

"Это как зонтик, который позволит стране получить доступ к официальному финансированию, улучшить настроения иностранных инвесторов и позволит смягчить эффект от этого кризиса", - сказал он.

Сологуб сказал, что надвигающийся кризис почти наверняка снизит темпы экономического роста, но еще слишком рано говорить, как сильно.

Напомним, что в понедельник, 9 марта, на рынке нефти произошел сильнейший обвал цен с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Вслед за этим обвалились мировые биржи.

Кроме того, мировая экономика замедляется из-за распространения коронавируса.

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