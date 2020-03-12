Планові відключення електроенергії в Київській області 12 березня 2020 року (повний список населених пунктів)
Сьогодні, 12 березня 2020 року, планові відключення електроенергії в Київській області відбудуться у Баришівському, Білоцерківському, Богуславському, Бориспільському, Бородянському, Броварському, Васильківському, Вишгородському, Володарському, Згурівському, Іванківському, Кагарлицькому, Києво-Святошинському, Макарівському, Миронівському, Обуховском, Переяслав-Хмельницькому, Рокитнянському, Ставищанському, Таращанському, Тетіївському, Фастівському та Яготинському районах. Без світла залишиться і частина населених пунктів Ірпінського регіону.
Про це
Точні адреси, терміни і причини відключення електроенергії – нижче в таблиці.
|Районний підрозділ
|Населений пункт
|Вулиця
|Роботи
|
Час пров. робіт
|Баришівський
|с.Масківці
|вул.Мисливців, Майданна
|технічне обслуговування
|
з 9 до 16:30 год
|Баришівський
|с. Волошинівка
|Школа
|Капітальний ремонт
|з 10 до 12 год
|Баришівський
|с.Масківці
|вул.Мисливців
|технічне обслуговування
|
з 9 до 16:30 год
|Баришівський
|м.Березань
|вул.Орджонікідзе
|технічне обслуговування
|
з 9 до 16:30 год
|Баришівський
|с.Власівка
|вулСадова,Польова,Вереснева
|Капітальний ремонт
|
з 9 до 16:30 год
|Білоцерківський
|м.Біла Церква
|вул.Я.Мудрого, Ковбасюка
|Розчитска траси ПЛ
|з 8 до 17 год
|Білоцерківський
|м.Біла Церква
|вул.Коцюбинського, пров.Карбишева
|Капітальний ремонт ПЛ
|з 8 до 17 год
|Білоцерківський
|м.Біла Церква
|вул.Я.Мудрого 5/3,7,9,11 Курбаса 5,7/1
|Реконструкція ТП
|з 8 до 18 год
|Білоцерківський
|частково Томилівка с. Клочки
|Весь населений пункт
|чистка траси
|з 8 до 17 год
|Білоцерківський
|с. Йосипівка
|вул. Молодіжна
|Капітальний ремонт
|з 8 до 17 год
|Білоцерківський
|с. Бакали
|вул. Ступича
|Капітальний ремонт
|з 8 до 17 год
|Білоцерківський
|с. Йосипівка
|вул. Молодіжна
|Капітальний ремонт
|з 8 до 17 год
|Білоцерківський
|частково Томилівка с. Клочки
|Весь населений пункт
|чистка траси
|з 8 до 17 год
|Білоцерківський
|с. Йосипівка
|вул. Молодіжна
|Капітальний ремонт
|з 8 до 17 год
|Білоцерківський
|с. Бакали
|вул. Ступича
|Капітальний ремонт
|з 8 до 17 год
|Білоцерківський
|с. Йосипівка
|вул. Молодіжна
|Капітальний ремонт
|з 8 до 17 год
|Богуславський
|с.Вільхівець
|вул.Чернишова,Задираки
|розчистка траси
|з 8 до 17 год
|Богуславський
|с.Бородані
|вул.Корольова,Щорса
|розчистка траси
|з 8 до 17 год
|Богуславський
|м.Богуслав
|вул.Ярова,Пшенична,Фруктова,Гоголя
|розчистка траси
|з 8 до 17 год
|Богуславський
|м.Богуслав
|Польва,Маяковського
|нове приєднення
|з 9 до 17 год
|Бориспільський
|с. Іванків: (част)
|вул. Джерельна Бориспільська,Польова,
|Звалювання аварийних дерев
|з 09 по 17 год
|Бородянський
|с.Нове Залісся
|вул.Заліська,Київська,Подільська,Студенська
|Чистка траси
|з 9 до 17 год
|Броварський
|Княжичі
|Лісова, Нова, Корнійчука, Райдужна, Ентузіастів
|КАП. РЕМОНТ НА ТП
|з 8 до 17 год
|Броварський
|Княжичі
|Гагаріна, Поповича, Л.Українки, Осинкова
|КАП. РЕМОНТ НА ТП
|з 8 до 17 год
|Броварський
|Гоголів
|Київська, І.Франка
|КАП. РЕМОНТ НА ТП
|з 8 до 17 год
|Броварський
|Бровари
|Грушевського, Я.Мудрого
|КАП. РЕМОНТ НА ТП
|з 8 до 17 год
|Броварський
|Погреби
|Лідіївська,Польова,Гайова,Незалежності,Лесі Українки, Гоголя,Берегова,Тополина, Покровська(Петровського), Терникова,Теплична, Городецького, Софіївська,Ватутіна, Покровська(Петровського),Гончара, Столична(Папаніна), Солов"їна,Осіння,Соборна(Калініна), Нєкрасова,Зарічна,Шевченка, Соборна(Калініна)
|Нові приєднання,установка опор,підключення нової ТП-10/0,4kV
|з 10 до 17 год
|Васильківський
|м.Васильків
|вул.Декабристів
|реконструкція ПЛ-0,4
|з 8 до 17год
|Васильківський
|с.Тростинка
|Жовтнева
|чистка траси
|з 8 до 17год
|Вишгородський
|Н.Петрівці
|Частково
|Нові приєднання
|
з 8:30 до 19 год
|Вишгородський
|Глібовка
|Л.Українки
|Капітальний ремонт
|
з 8:30 до 19 год
|Вишгородський
|Димер
|Лугова,Ватутіна
|Капітальний ремонт
|
з 8:30 до 19 год
|Володарський
|смт. Володарка
|Прибережний
|чистка траси
|з 8 до 17 год
|Володарський
|с. Лобачів
|Миру, Будівельна
|чистка траси
|з 8 до 17 год
|Згурівський
|с. Нова Оржиця
|вул. Молодіжна
|Капітальний ремонт
|з 8 до 18 год
|Іванківський
|Сукачі, Пироговичі, Прибірськ, Хочева
|Весь населений пункт
|Капітальний ремонт
|з 8 до 17 год
|Іванківський
|Обуховичі
|Ганни Верес
|Капітальний ремонт
|з 8 до 17 год
|Іванківський
|Обуховичі
|Братів Осипенків
|Капітальний ремонт
|з 8 до 17 год
|Ірпінський
|м. Буча
|вул. А. Михайловського
|Чистка траси
|з 8 до 17 год
|Ірпінський
|смт. Гостомель
|вул. Ватутіна
|Чистка траси
|з 8 до 17 год
|Кагарлицький
|с.Мирівка с.Сущани
|За ЛР-138
|Реконструкція ПЛ
|з 8 до 17 год
|Кагарлицький
|с.Черняхів
|вул. Свободи
|Заміна опор
|з 8 до 17 год
|Кагарлицький
|с.Слобода
|вул. Кулініченка,Шевченка
|Капітальний ремонт , Заміна вводу
|з 8 до 17 год
|Кагарлицький
|с.Шубівка
|вул. Зарічна
|Технічне обслуговування, Розчистка траси
|з 8 по 17 год
|К.-Святошинський
|Чабани
|Машинобудівників, Покровська, КІЗ Яблуневий, ЗАТ Євросталь Технологія, Навчальний центр ГУ МНС, ТОВ Промет, ЮГ Комплекс
|Кап. ремонт ПЛ
|з 8 по 17 год
|Макарівський
|Вільно
|КСП
|технічне обслуговування
|з 8 по 17 год
|Макарівський
|Королівка
|олекс. Кравченка
|технічне обслуговування
|з 8 по 19 год
|Миронівський
|с.Ємчиха
|водонапірна башта
|розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Миронівський
|с.Ємчиха
|господарство
|розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Миронівський
|с.Ємчиха
|бойня, склад,
|розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Миронівський
|с.Ємчиха
|зернотік
|розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Миронівський
|с.Ємчиха
|господарство
|розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Миронівський
|с.Ємчиха
|вул.Чубаря
|розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Миронівський
|с.Ємчиха
|вул.Миру
|розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Миронівський
|с.Ємчиха
|майстерня, школа
|розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Миронівський
|с.Ємчиха
|вул.Петровського
|розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Миронівський
|с.Ємчиха
|склади
|розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Миронівський
|с.Ємчиха
|вул.Петровського
|розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Миронівський
|с.Карапиші
|вул.Садова, Молодіжна
|технічне обслуговування
|з 8 по 17 год
|Миронівський
|с.Карапиші
|вул.Незалежності, Максимівка, Молодіжна
|технічне обслуговування
|з 8 по 17 год
|Миронівський
|с.Карапиші
|комбік. з-д "АгроСвіт"
|технічне обслуговування
|з 8 по 17 год
|Миронівський
|с.Карапиші
|тракторна бригада №1
|технічне обслуговування
|з 8 по 17 год
|Миронівський
|с.Карапиші
|теплиці, свердловина
|технічне обслуговування
|з 8 по 17 год
|Миронівський
|с.Карапиші
|вул.Садова, Ситника, Мирна
|технічне обслуговування
|з 8 по 17 год
|Миронівський
|с.Карапиші
|вул.Ситника
|технічне обслуговування
|з 8 по 17 год
|Миронівський
|с.Пії
|вул.Тракторна,Шевченка
|розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Миронівський
|с.Пії
|гараж,тр.бриг.,столова
|розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Миронівський
|с.Пії
|школа,котельня,столова, лікарня
|розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Миронівський
|с.Пії
|вул.Західна,Лугова, Підгірна,Ярок
|розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Обухівський
|м.Обухів
|м-н Лукавиця ,вул.Зелений Гай , Л.Українки, Малишка, П.Комуни,Крупської, Профінтерна, 9 Травня, Петровського, Тельмана, Пушкіна, Шевченка
|ЧИСТКА ТРАСИ
|
з 8 по 15:45 год
|П.-Хмельницький
|Харківці
|Героїв,Садова.
|чистка траси
|
з 8:30 по 19 год
|П.-Хмельницький
|Віненці
|Колгоспна.
|чистка траси
|
з 8:30 по 18 год
|Рокитнянський
|Рокитне
|Армійська, Незалежності
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Рокитнянський
|Бирюки
|Шевченка
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Ставищанський
|с.Розкішна
|вул.Садова
|Чистка траси
|з 8 по 17 год
|Ставищанський
|с.Винарівка
|ШКОЛА.КОТЕЛЬНЯ. ВОДОКАЧКА.С.РАДА.вул Миру. Садова. Юності
|Чистка траси
|з 8 по 17 год
|Ставищанський
|смт Ставище
|Кравченка част.Першотравнева част.Франка част.Ювілейна част.Вет.лабораторія
|Чистка траси
|з 8 по 17 год
|Таращанський
|с. Калинове
|Молодіжна
|Заміна опор
|з 8 по 17 год
|Таращанський
|м. Тараща
|Б.Хмельницького Героїв Чорнобиля
|Розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Таращанський
|с.Потоки
|Все село Крім вул. Гагаріна
|Ремонт Р-10 КТП-177
|з 8 по 17 год
|Таращанський
|с.Косяківка(Антонівка)
|все село
|Ремонт ЛР-1
|з 8 по 17 год
|Тетіївський
|м. Тетіїв
|ПОПП "Еліта"
|Капітальний ремонт
|з 8 до 17 год
|Тетіївський
|с.Денхівка
|вул Шевченка
|Капітальний ремонт
|з 8 до 17 год
|Фастівський
|Червона Мотовилівка
|Володимирського
|технічне обслуговування
|
з 8:30 до 17 год
|Фастівський
|Червона Мотовилівка
|Чехова; Стемальщука
|технічне обслуговування
|
з 8:30 до 17 год
|Фастівський
|Малополовецьке
|Садова
|технічне обслуговування
|
з 8:30 до 17 год
|Фастівський
|Червона Мотовилівка
|Фастівська
|Капітальний ремонт
|
з 8:30 до 17 год
|Яготинський
|м. Яготин
|вул. Щорса
|Технічне обслуговування,чистка траси
|з 8 по 17 год
|Яготинський
|с. Засупоївка
|р-н Червоний хутір, с. Черкасівка
|Технічне обслуговування,чистка траси
|з 8 по 17 год
Цей графік не стосується позапланових (аварійних) відключень електроенергії.
Згідно з даними аналітичної системи
Раніше, у січні 2019 року, операційна компанія, що відповідає за нафтогазовий напрямок в структурі енергетичного холдингу Рината Ахметова ДТЕК – "ДТЕК Нафтогаз" – отримала 24,99% акцій ПрАТ "Київобленерго". Ця частка до цього належала групі VS Energy International Ukraine (ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна") – “доньці” російської компанії VS Energy.
Зазначимо, що співвласник VS Energy – Олександр Бабаков, член Ради Федерації РФ, колишній спецпредставник президента РФ Володимира Путіна з питань координації організацій росіян за кордоном.
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