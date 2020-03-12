Планові відключення електроенергії в Київській області 12 березня 2020 року (повний список населених пунктів)

Сьогодні, 12 березня 2020 року, планові відключення електроенергії в Київській області відбудуться у Баришівському, Білоцерківському, Богуславському, Бориспільському, Бородянському, Броварському, Васильківському, Вишгородському, Володарському, Згурівському, Іванківському, Кагарлицькому, Києво-Святошинському, Макарівському, Миронівському, Обуховском, Переяслав-Хмельницькому, Рокитнянському, Ставищанському, Таращанському, Тетіївському, Фастівському та Яготинському районах. Без світла залишиться і частина населених пунктів Ірпінського регіону.

Про це KV стало відомо з повідомлення офіційного сайту "Київобленерго".

Точні адреси, терміни і причини відключення електроенергії – нижче в таблиці.

Районний підрозділ Населений пункт Вулиця Роботи Час пров. робіт Баришівський с.Масківці вул.Мисливців, Майданна технічне обслуговування з 9 до 16:30 год Баришівський с. Волошинівка Школа Капітальний ремонт з 10 до 12 год Баришівський с.Масківці вул.Мисливців технічне обслуговування з 9 до 16:30 год Баришівський м.Березань вул.Орджонікідзе технічне обслуговування з 9 до 16:30 год Баришівський с.Власівка вулСадова,Польова,Вереснева Капітальний ремонт з 9 до 16:30 год Білоцерківський м.Біла Церква вул.Я.Мудрого, Ковбасюка Розчитска траси ПЛ з 8 до 17 год Білоцерківський м.Біла Церква вул.Коцюбинського, пров.Карбишева Капітальний ремонт ПЛ з 8 до 17 год Білоцерківський м.Біла Церква вул.Я.Мудрого 5/3,7,9,11 Курбаса 5,7/1 Реконструкція ТП з 8 до 18 год Білоцерківський частково Томилівка с. Клочки Весь населений пункт чистка траси з 8 до 17 год Білоцерківський с. Йосипівка вул. Молодіжна Капітальний ремонт з 8 до 17 год Білоцерківський с. Бакали вул. Ступича Капітальний ремонт з 8 до 17 год Білоцерківський с. Йосипівка вул. Молодіжна Капітальний ремонт з 8 до 17 год Білоцерківський частково Томилівка с. Клочки Весь населений пункт чистка траси з 8 до 17 год Білоцерківський с. Йосипівка вул. Молодіжна Капітальний ремонт з 8 до 17 год Білоцерківський с. Бакали вул. Ступича Капітальний ремонт з 8 до 17 год Білоцерківський с. Йосипівка вул. Молодіжна Капітальний ремонт з 8 до 17 год Богуславський с.Вільхівець вул.Чернишова,Задираки розчистка траси з 8 до 17 год Богуславський с.Бородані вул.Корольова,Щорса розчистка траси з 8 до 17 год Богуславський м.Богуслав вул.Ярова,Пшенична,Фруктова,Гоголя розчистка траси з 8 до 17 год Богуславський м.Богуслав Польва,Маяковського нове приєднення з 9 до 17 год Бориспільський с. Іванків: (част) вул. Джерельна Бориспільська,Польова, Звалювання аварийних дерев з 09 по 17 год Бородянський с.Нове Залісся вул.Заліська,Київська,Подільська,Студенська Чистка траси з 9 до 17 год Броварський Княжичі Лісова, Нова, Корнійчука, Райдужна, Ентузіастів КАП. РЕМОНТ НА ТП з 8 до 17 год Броварський Княжичі Гагаріна, Поповича, Л.Українки, Осинкова КАП. РЕМОНТ НА ТП з 8 до 17 год Броварський Гоголів Київська, І.Франка КАП. РЕМОНТ НА ТП з 8 до 17 год Броварський Бровари Грушевського, Я.Мудрого КАП. РЕМОНТ НА ТП з 8 до 17 год Броварський Погреби Лідіївська,Польова,Гайова,Незалежності,Лесі Українки, Гоголя,Берегова,Тополина, Покровська(Петровського), Терникова,Теплична, Городецького, Софіївська,Ватутіна, Покровська(Петровського),Гончара, Столична(Папаніна), Солов"їна,Осіння,Соборна(Калініна), Нєкрасова,Зарічна,Шевченка, Соборна(Калініна) Нові приєднання,установка опор,підключення нової ТП-10/0,4kV з 10 до 17 год Васильківський м.Васильків вул.Декабристів реконструкція ПЛ-0,4 з 8 до 17год Васильківський с.Тростинка Жовтнева чистка траси з 8 до 17год Вишгородський Н.Петрівці Частково Нові приєднання з 8:30 до 19 год Вишгородський Глібовка Л.Українки Капітальний ремонт з 8:30 до 19 год Вишгородський Димер Лугова,Ватутіна Капітальний ремонт з 8:30 до 19 год Володарський смт. Володарка Прибережний чистка траси з 8 до 17 год Володарський с. Лобачів Миру, Будівельна чистка траси з 8 до 17 год Згурівський с. Нова Оржиця вул. Молодіжна Капітальний ремонт з 8 до 18 год Іванківський Сукачі, Пироговичі, Прибірськ, Хочева Весь населений пункт Капітальний ремонт з 8 до 17 год Іванківський Обуховичі Ганни Верес Капітальний ремонт з 8 до 17 год Іванківський Обуховичі Братів Осипенків Капітальний ремонт з 8 до 17 год Ірпінський м. Буча вул. А. Михайловського Чистка траси з 8 до 17 год Ірпінський смт. Гостомель вул. Ватутіна Чистка траси з 8 до 17 год Кагарлицький с.Мирівка с.Сущани За ЛР-138 Реконструкція ПЛ з 8 до 17 год Кагарлицький с.Черняхів вул. Свободи Заміна опор з 8 до 17 год Кагарлицький с.Слобода вул. Кулініченка,Шевченка Капітальний ремонт , Заміна вводу з 8 до 17 год Кагарлицький с.Шубівка вул. Зарічна Технічне обслуговування, Розчистка траси з 8 по 17 год К.-Святошинський Чабани Машинобудівників, Покровська, КІЗ Яблуневий, ЗАТ Євросталь Технологія, Навчальний центр ГУ МНС, ТОВ Промет, ЮГ Комплекс Кап. ремонт ПЛ з 8 по 17 год Макарівський Вільно КСП технічне обслуговування з 8 по 17 год Макарівський Королівка олекс. Кравченка технічне обслуговування з 8 по 19 год Миронівський с.Ємчиха водонапірна башта розчистка траси з 8 по 17 год Миронівський с.Ємчиха господарство розчистка траси з 8 по 17 год Миронівський с.Ємчиха бойня, склад, розчистка траси з 8 по 17 год Миронівський с.Ємчиха зернотік розчистка траси з 8 по 17 год Миронівський с.Ємчиха господарство розчистка траси з 8 по 17 год Миронівський с.Ємчиха вул.Чубаря розчистка траси з 8 по 17 год Миронівський с.Ємчиха вул.Миру розчистка траси з 8 по 17 год Миронівський с.Ємчиха майстерня, школа розчистка траси з 8 по 17 год Миронівський с.Ємчиха вул.Петровського розчистка траси з 8 по 17 год Миронівський с.Ємчиха склади розчистка траси з 8 по 17 год Миронівський с.Ємчиха вул.Петровського розчистка траси з 8 по 17 год Миронівський с.Карапиші вул.Садова, Молодіжна технічне обслуговування з 8 по 17 год Миронівський с.Карапиші вул.Незалежності, Максимівка, Молодіжна технічне обслуговування з 8 по 17 год Миронівський с.Карапиші комбік. з-д "АгроСвіт" технічне обслуговування з 8 по 17 год Миронівський с.Карапиші тракторна бригада №1 технічне обслуговування з 8 по 17 год Миронівський с.Карапиші теплиці, свердловина технічне обслуговування з 8 по 17 год Миронівський с.Карапиші вул.Садова, Ситника, Мирна технічне обслуговування з 8 по 17 год Миронівський с.Карапиші вул.Ситника технічне обслуговування з 8 по 17 год Миронівський с.Пії вул.Тракторна,Шевченка розчистка траси з 8 по 17 год Миронівський с.Пії гараж,тр.бриг.,столова розчистка траси з 8 по 17 год Миронівський с.Пії школа,котельня,столова, лікарня розчистка траси з 8 по 17 год Миронівський с.Пії вул.Західна,Лугова, Підгірна,Ярок розчистка траси з 8 по 17 год Обухівський м.Обухів м-н Лукавиця ,вул.Зелений Гай , Л.Українки, Малишка, П.Комуни,Крупської, Профінтерна, 9 Травня, Петровського, Тельмана, Пушкіна, Шевченка ЧИСТКА ТРАСИ з 8 по 15:45 год П.-Хмельницький Харківці Героїв,Садова. чистка траси з 8:30 по 19 год П.-Хмельницький Віненці Колгоспна. чистка траси з 8:30 по 18 год Рокитнянський Рокитне Армійська, Незалежності Капітальний ремонт з 8 по 17 год Рокитнянський Бирюки Шевченка Капітальний ремонт з 8 по 17 год Ставищанський с.Розкішна вул.Садова Чистка траси з 8 по 17 год Ставищанський с.Винарівка ШКОЛА.КОТЕЛЬНЯ. ВОДОКАЧКА.С.РАДА.вул Миру. Садова. Юності Чистка траси з 8 по 17 год Ставищанський смт Ставище Кравченка част.Першотравнева част.Франка част.Ювілейна част.Вет.лабораторія Чистка траси з 8 по 17 год Таращанський с. Калинове Молодіжна Заміна опор з 8 по 17 год Таращанський м. Тараща Б.Хмельницького Героїв Чорнобиля Розчистка траси з 8 по 17 год Таращанський с.Потоки Все село Крім вул. Гагаріна Ремонт Р-10 КТП-177 з 8 по 17 год Таращанський с.Косяківка(Антонівка) все село Ремонт ЛР-1 з 8 по 17 год Тетіївський м. Тетіїв ПОПП "Еліта" Капітальний ремонт з 8 до 17 год Тетіївський с.Денхівка вул Шевченка Капітальний ремонт з 8 до 17 год Фастівський Червона Мотовилівка Володимирського технічне обслуговування з 8:30 до 17 год Фастівський Червона Мотовилівка Чехова; Стемальщука технічне обслуговування з 8:30 до 17 год Фастівський Малополовецьке Садова технічне обслуговування з 8:30 до 17 год Фастівський Червона Мотовилівка Фастівська Капітальний ремонт з 8:30 до 17 год Яготинський м. Яготин вул. Щорса Технічне обслуговування,чистка траси з 8 по 17 год Яготинський с. Засупоївка р-н Червоний хутір, с. Черкасівка Технічне обслуговування,чистка траси з 8 по 17 год

Цей графік не стосується позапланових (аварійних) відключень електроенергії.

Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol , станом на третій квартал 2019 року власниками крупних пакетів акцій ПрАТ "Київобленерго” вказані: НГР Б.В. (NGR B.V.) (Нідерланди) – 35.54% та ТОВ “ДТЕК Нафтогаз” – 58,45%. Кінцевим бенефіціарним власником “Київобленерго” зазначений Ринат Ахметов. У травні 2019 року керівництво "Київобленерго" на чолі з Володимиром Чернявським було звільнено, генеральним директором був призначений Віталій Шайда.

Раніше, у січні 2019 року, операційна компанія, що відповідає за нафтогазовий напрямок в структурі енергетичного холдингу Рината Ахметова ДТЕК – "ДТЕК Нафтогаз" – отримала 24,99% акцій ПрАТ "Київобленерго". Ця частка до цього належала групі VS Energy International Ukraine (ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна") – “доньці” російської компанії VS Energy.

Зазначимо, що співвласник VS Energy – Олександр Бабаков, член Ради Федерації РФ , колишній спецпредставник президента РФ Володимира Путіна з питань координації організацій росіян за кордоном.

Також KV повідомляла, що 7 листопада 2017 року ПрАТ "Київобленерго" очолив Володимир Чернявський, колишній керівник КП "Полтаваобленерго". Він замінив в "Київобленерго" Івана Полив`яного, який був убитий у себе вдома 24 вересня 2017 року.