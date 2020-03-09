На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен

Стоимость барреля рухнула до 30 долларов.

В понедельник, 9 марта, на рынке нефти произошел сильнейший обвал цен с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.

Цена нефти американской марки WTI рухнула на 30%. Если в пятницу торги закрылись на отметке 41,28 доллара за баррель, то в понедельник утром нефть торговалась на уровне ниже 29 долларов.

Стоимость североморского сорта Brent обвалилась примерно так же - с 45,27 доллара до 32 долларов и ниже.

Как отмечает CNN, снижение цен связано с развалом нефтяной сделки между ОПЕК и Россией, которая официально закончится в конце марта. В РФ отказались сокращать производство нефти в ответ на сниженный из-за коронавируса спрос, а затем Саудовская Аравия еще больше обострила ситуацию.

По словам аналитиков, королевство снизило цены на апрельские поставки на 6-8 долларов, чтобы вернуть себе долю рынка и оказать давление на РоSSию.

Согласно статистическим данным, самое большое однодневное процентное падение цен на нефть в США в этом столетии произошло в сентябре 2001 года, когда они упали на 15%.

Рекордное падение цен на нефть спровоцировало обвал и на фондовых биржах. Торги на S&P 500 пришлось остановить после падения на 5%. Фьючерсы Dow снизились на 4,9%, Nasdaq Composite - на 4,8%.

Гонконгская биржа просела на 3,5%, южнокорейская - на 4%, шанхайская - на 2,5%.

В Австралии снижение индекса S&P/ASX 200 составило рекордные за 11 лет 6,3%.

Напомним, что до конца марта 2020 года между странами-членами ОПЕК и партнерами организации действует соглашение о сокращении объемов нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки. С 1 апреля все ограничения на добычу нефти будут сняты.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компания "Милтон Групп" обворовала иностранцев на €65 млн за год, - СМИ
Кабмин намерен выплатить учителям 21 тыс. гривен единоразового пособияКабмин намерен выплатить учителям 21 тыс. гривен единоразового пособия
Крупный сервис доставки "Ин Тайм" прекратил свою работуКрупный сервис доставки "Ин Тайм" прекратил свою работу
"Укрэнерго" подписало контракт на реконструкцию подстанции за €32 млн"Укрэнерго" подписало контракт на реконструкцию подстанции за €32 млн
Владелец "АТБ" Буткевич хочет строить малые ядерные реакторы в УкраинеВладелец "АТБ" Буткевич хочет строить малые ядерные реакторы в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Минэкономики запросило 77 млрд гривен на программы господдержки в 2021-2023 годахМинэкономики запросило 77 млрд гривен на программы господдержки в 2021-2023 годах
Коболев: низкие цены на газ в Европе сохранятся еще 2-3 годаКоболев: низкие цены на газ в Европе сохранятся еще 2-3 года
США внесли подразделение "Роснефти" в санкционный списокСША внесли подразделение "Роснефти" в санкционный список
Верланов: налоговая будет проверять производителей спирта, пока не наведет порядок на рынкеВерланов: налоговая будет проверять производителей спирта, пока не наведет порядок на рынке
Милованов назвал ожидаемым замедление роста экономики в конце 2019 годаМилованов назвал ожидаемым замедление роста экономики в конце 2019 года
Арендатор намерен открыть кинотеатр "Киев" до конца этого года, - КГГААрендатор намерен открыть кинотеатр "Киев" до конца этого года, - КГГА
В Беларусь поступила первая партия нефти из НорвегииВ Беларусь поступила первая партия нефти из Норвегии
Беларусь нашла замену роSSийской нефтиБеларусь нашла замену роSSийской нефти
Власти определили стратегические цели финансового сектора до 2025 годаВласти определили стратегические цели финансового сектора до 2025 года
С начала года СБУ блокировала более 400 нелегальных заправокС начала года СБУ блокировала более 400 нелегальных заправок
Последние новости
Подгружаем последние новости