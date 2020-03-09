На рынке нефти произошел сильнейший с 1991 года обвал цен

В понедельник, 9 марта, на рынке нефти произошел сильнейший обвал цен с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.

Цена нефти американской марки WTI рухнула на 30%. Если в пятницу торги закрылись на отметке 41,28 доллара за баррель, то в понедельник утром нефть торговалась на уровне ниже 29 долларов.

Стоимость североморского сорта Brent обвалилась примерно так же - с 45,27 доллара до 32 долларов и ниже.

Как отмечает CNN, снижение цен связано с развалом нефтяной сделки между ОПЕК и Россией , которая официально закончится в конце марта. В РФ отказались сокращать производство нефти в ответ на сниженный из-за коронавируса спрос, а затем Саудовская Аравия еще больше обострила ситуацию.

По словам аналитиков, королевство снизило цены на апрельские поставки на 6-8 долларов, чтобы вернуть себе долю рынка и оказать давление на РоSSию.

Согласно статистическим данным, самое большое однодневное процентное падение цен на нефть в США в этом столетии произошло в сентябре 2001 года, когда они упали на 15%.

Рекордное падение цен на нефть спровоцировало обвал и на фондовых биржах. Торги на S&P 500 пришлось остановить после падения на 5%. Фьючерсы Dow снизились на 4,9%, Nasdaq Composite - на 4,8%.

Гонконгская биржа просела на 3,5%, южнокорейская - на 4%, шанхайская - на 2,5%.

В Австралии снижение индекса S&P/ASX 200 составило рекордные за 11 лет 6,3%.

Напомним, что до конца марта 2020 года между странами-членами ОПЕК и партнерами организации действует соглашение о сокращении объемов нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки. С 1 апреля все ограничения на добычу нефти будут сняты.