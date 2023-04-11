Ціни на яйця в Україні обваляться відразу після Великодня

В Україні вже незабаром знизяться ціни на яйця. Обвалу цін залишилось чекати недовго. Вони почнуть падати після Великодня. Однак за тиждень, що залишився великодніх свят, вартість яєць ще може зрости.

Такі прогнози дають як представники влади, так і аналітики. Зокрема, перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький поділився в ефірі телемарафону своїм прогнозом цін на яйця.

"Ми наразі бачимо, що це буде від 20 до 40% (зниження) в залежності від того, якою буде подальша ситуація на ринку кормів. Поки можна розраховувати, що мінімум на третину вони здешевшають", – каже чиновник.

За рік, що минув від минулорічного Великодня до цьогорічного, вартість яєць в Україні зросла безпрецедентно. Так, за підрахунками експертів десяток яєць подорожчав на 140%: із 30 гривень до 72. Ще разючіше зросла в ціні упаковка на 30 яєць, яку зазвичай багато українців купують до Великодня. Вартість такої упаковки зросла на 200%: із 72 гривень до 218.

Причини такого стрімкого зростання цін на яйця очевидні і давно озвучені. Через війну було зруйновано багато птахофабрик. Війна також значно ускладнила логістику в аграрному секторі, що призвело до збільшення вартості кормів. Крім того, багато птахофабрик, не знаючи, як буде розвиватись ситуація на фронті, торік не оновили поголів'я. Це призвело до старіння кур-несучок і, відповідно, до зниження їхньої продуктивності.

Але тепер ситуація поліпшується. Аграріям, які знаходяться на неокупованій території більш-менш розвидніло, і вони вже можуть втілювати якісь плати та надолужувати згаяне.

Станом на понеділок, 10 квітня, середня ціна на яйця від ТМ Квочка становить 74,20 грн за десяток. Порівняно з лютим вона виросла, але виросла не критично: з 72,06 до 74, 20 грн. Водночас, ціна на яйця ТМ Ясенсвіт практично залишилася незмінною: в лютому вони коштували по 74,07 грн за десяток, а тепер по 74,08.

За цей тиждень перед Великоднем ціни на яйця ще мають зрости. Але відразу після свят можна розраховувати на їх зниження.

"Не варто очікувати зниження цін на яйця напередодні Великодніх свят, оскільки це все-таки період максимального попиту на даний продукт протягом року", - каже аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин.

За її прогнозами, на поточному тижні яйця ще можуть подорожчати навіть на 10-15%, однак після того ціна на них почне стрімко знижуватись.

Нагадаємо, цьогорічний великодній кошик подорожчав майже вдвічі порівняно з минулорічним.