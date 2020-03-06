НБУ заявил, что не давал согласия на продажу Проминвестбанка

Банку могут грозить дополнительные санкции.

НБУ заявил, что не давал согласия на продажу Проминвестбанка
Фото: i.ua

Национальный банк заявил, что не давал согласия на смену акционера Проминвестбанка.

Об этом говорится в комментарии НБУ в связи тем, что 4 марта 99,8% акций Проминвестбанка были проданы на фондовой бирже за 269 млн гривен.

Национальный банк предупредил, что покупатель может быть лишен права голоса и оштрафован. Структура собственности банка может быть признана непрозрачной, а само учреждение станет проблемным или вообще будет закрыто.

"Национальный банк не вмешивается в договорный процесс купли-продажи акций банков. Национальный банк не вмешивается в процесс исполнения судебных решений. Вместе с тем существуют предусмотренные действующим законодательством инструменты для соблюдения требования о получении предварительного согласования Национального банка при переходе права собственности на акции банка. Одним из таких инструментов является включение в договор купли-продажи отлагательного условия, при котором фактический переход права собственности на акции банка происходит после получения согласования регулятора", - сказано в сообщении.

Напомним, что Проминвестбанк минимум находится под санкциями в связи с тем, что он принадлежит государству-агрессору в лице корпорации ВЭБ.

В июне 2019 года ВЭБ сообщил, что подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине из-за нарушения ею положений межправсоглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с РФ 1998 года.

Тогда же стало известно, что государственный исполнитель выставил на продажу на бирже ПФТС 99,8% акций ПИБа. По решению суда их взыскали в пользу компании "Дайрис" из группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.

На этой неделе ВЭБ сообщил, что Стокгольмский арбитраж подтвердил свое решение о запрете продажи акций ПИБа.

Несмотря на это 4 марта акции ПИБ были проданы за 269 млн гривен.

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