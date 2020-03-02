В Днепре заниматься погребением умерших временно будет предприятие, которое ремонтирует дороги

Это связано с решением горсовета ликвидировать "Ритуальную службу".

?В Днепре заниматься погребением умерших временно будет предприятие, которое ремонтирует дороги
Фото: facebook.com/kievcity.gov.ua

В Днепре функции по погребению умерших граждан временно будет выполнять коммунальное предприятие, которое ремонтирует и эксплуатирует автодороги.

Об этом говорится в решении исполнительного комитета Днепровского городского совета от 28 февраля, которое ликвидирует профильное КП горсовета - "Ритуальную службу".

"Определить временным исполнителем функций погребения умерших граждан и содержания кладбищ на территории города Днепра коммунальное предприятие "Управление по ремонту и эксплуатации автодорог" Днепровского городского совета", - говорится в документе.

Отмечается также, что на баланс предприятия передали объекты недвижимости, которые ранее принадлежали "Ритуальной службе", в частности - городские кладбища.

Напомним, в Черкассах против владельца ритуального бюро открыли дело из-за скидок для клиентов-евреев.

В июле прошлого года в Ирпене Киевской области сотрудники ритуальных бюро устроили между собой перестрелку. Ранения получили четыре человека, один из них был госпитализирован. Перестрелка началась из-за того, что на вызов забирать мертвеца приехали представители двух ритуальных организаций.

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