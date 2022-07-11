Українців у Польщі забезпечать недорогим житлом: про що треба знати біженцям

Українських біженців у Польщі хочуть забезпечити недорогим муніципальним житлом, аби допомогти інтегруватися їм у польське суспільство. Йдеться про громадян, які мають намір і надалі залишатися жити та працювати Польщі, і вимагають підтримки держави.

За словами прем'єр-міністра Польщі Агнешки Сцігай, уряд країни зараз працює над розробкою проекту міжвідомчої стратегії для допомоги в інтеграції біженців з України.

"Стратегія передбачає підготовку недорогого муніципального житла. Це робитимуть спільно з місцевим самоврядуванням", - сказала міністр.

Українські біженці в Польщі, на думку місцевої влади, за чотири місяці війни стали вже незалежнішими. Процес адаптації пройшов, багато хто знайшов роботу, але потребує допомоги в пошуках житла.

Проблема полягає в тому, що більшість біженців залишаються у великих містах, а там або немає варіантів житла, чи воно дуже дороге. У менших містах знайти доступне житло простіше. Крім того, біженцям обіцяють допомогти у пошуках роботи у невеликих польських містах та селах, де спостерігається дефіцит робочої сили, особливо у сфері соціальних послуг. Потрібні співробітники, які допомагають по дому літнім людям, працівники в будинках для людей похилого віку, центрах для людей з особливими потребами тощо.

Раніше повідомлялося, що з 1 вересня у польських школах готуються прийняти близько 200 тисяч школярів з України.