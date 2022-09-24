“Артемсіль“ через війну не зможе постачати технічну сіль: чим будуть оброблятися дороги взимку

Підприємство "Артемсоль" призупинило роботу через активні бойові дії у Донецькій області. Постачання технічної солі на вільну територію України зараз неможливе. Стало відомо, чим оброблятимуться дороги у зимовий період.

В КК "Київавтодор" повідомили, що столиця активно готується до осінньо-зимового періоду. Корпорація підготувала вже 433 одиниці техніки з 537 запланованих, спецмашини проходять техогляд та ремонт, щоб успішно боротися зі збиранням снігу та ожеледицею. Однак є проблема із закупівлею посипних матеріалів.

ДП "Артемсоль", розташоване в Соледарі і яке опинилося на лінії фронту, призупинило роботу. Воно не може постачати технічну сіль. Наразі шукаються інші постачальники солі, зокрема із сусідніх європейських країн. Але вартість такого реагенту приблизно в п'ять-шість разів вища, ніж у "Артемсолі".

Влада прийняла рішення збільшити закупівлі піску. Дорожники змушені будуть цього сезону більше використовувати в обробці доріг і тротуарів піщано-соляну суміш. Вже закуплено близько 55 тисяч тонн піску.

Також планується використання рідких хлоридів – соляного розчину. Вивчається можливість закупівлі інших протиожеледних реагентів, зокрема рідкого природного бішофіту.

Вже з 15 жовтня у Києві розпочнеться цілодобове чергування шляховиків, буде залучено 60 одиниць техніки. Для надзвичайних погодних ситуацій передбачено залучення ще 120 одиниць техніки інших компаній. Наразі укладаються договори з організаціями.

Зупинка роботи Артемсолі призвела до дефіциту харчової солі в країні. В Україні знайшли заміну цій продукції.