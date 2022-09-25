“Артемсіль“ не зможе постачати технічну сіль: чим будуть обробляти дороги цієї зими

Комунальна корпорація "Київавтодор" роз'яснила , чим будуть обробляти дороги цієї зими, у зв'язку з тим, що традиційний постачальник технічної солі - ДП "Артемсіль" опинилося в зоні бойових дій та призупинило роботу.

Як зазначають в "Київатодорі", сіль все ж таки буде.

"Триває закупівля посипальних матеріалів. Через повномасштабну війну ДП "Артемсіль", яке опинилось на лінії фронту, призупинило свою роботу і не може постачати технічну сіль. Тому комунальна корпорація шукає інших постачальників солі, зокрема з сусідніх європейських країн", - йдеться в повідомленні.

Проблема полягає в тому, що вартість цього реагенту в 5-6 разів вища, ніж у ДП "Артемсіль". Відповідно, це ляже тягарем на міський бюджет.

У зв'язку з цим, дороги посипатимуть піском та реагентами.

"Через ситуацію, яка склалась із постачанням солі, збільшено закупівлю піску. Цього сезону дорожники змушені будуть частіше використовувати піщано-соляну суміш для обробки доріг і тротуарів. Наразі заготовлено близько 55 тисяч тонн піску", - зазначили в комунальному підприємстві.

Також використовуватимуть рідкі хлориди (соляний розчин). Нині опрацьовують можливість закупівлі й інших протиожеледних реагентів, зокрема рідкого природного бішофіту.

Нагадаємо, в Україні відповідальність за дороги лежить на "Укравтодорі", обласних державних адміністраціях (ОДА) і місцевих органах влади. З 2018 р. у рамках процесу децентралізації на балансі в "Укравтодору" залишилося 47 тис. км доріг міжнародного та національного значення. Натомість у сферу відповідальності ОДА було віддано 123,1 тис. км автомобільних шляхів місцевого значення. Нарешті, за 250 тис. км вулиць у містах та інших населених пунктах відповідає місцева влада, тобто різноманітні комунальні структури.

У середньому за холодний сезон в Україні фіксується близько 50 переходів через нуль градусів, а це один із вагомих факторів для належного утримання доріг у зимовий період.

З практичної точки зору, перехід через нуль означає, що сніг чи лід тануть, а потім знову намерзають чи випадають. Перехід через нуль є однією з важливих причин руйнування дорожнього покриття. Спочатку тала вода потрапляє у пори асфальту. А потім, коли вона знову перетворюється на лід, то розширюється, руйнуючи його структуру та ще сильніше збільшуючи пори.

Зазвичай у розпорядженні дорожників є піскорозкидачі, навантажувальна техніка, трактори, автогрейдери, роторні снігоочищувачі, солерозподілювачі, бульдозери, а також навісне обладнання.

Другим ключовим компонентом є заготівля реагентів. Зокрема це технічна сіль і пісок.

Потреби у солі значні - на тисячу кілометрів доріг вони становлять близько 6 тис. тонн. Тобто, на утримання тисячі кілометрів дорожники до війни витрачали близько 15 млн грн.

А загалом у зимовий сезон на утримання доріг витрачалося близько 1,5 млрд грн.

Читайте про це в матеріалі ексдиректора ДП "Укрдорінвест" Олени Криворучко - "Зимове утримання доріг: як готуються до холодів в Україні та світі".