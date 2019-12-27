Кабмин запустил горячую линию для борьбы с игорным бизнесом

Правительство намерено оперативно реагировать на обращения граждан.

Кабмин запустил горячую линию для борьбы с игорным бизнесом
Фото: t.me/PMHoncharuk

Кабинет министров запустил горячую линию для борьбы с игорным бизнесом.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале.

"За один день мы закрыли 5,3 тыс. нелегальных игровых залов по всей Украине. Но если вы стали свидетелями того, как некоторые игорные залы возобновили работу - прошу обращаться на правительственную горячую линию по номеру 1545, избрав категорию 5", - написал он.

Премьер заверил, что правительство будет оперативно реагировать на обращения граждан.

Напомним, игорный бизнес де-юре запрещен в Украине с лета 2009 года.

В июне 2015 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк высказался за его легализацию, "чтобы получить дополнительные доходы в бюджет страны". Однако в декабре 2015 года внесенный Кабмином законопроект о детенизации рынка азартных игр был отклонен комитетом Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

В октябре 2019 года Кабинет министров Алексея Гончарука сделал еще одну попытку легализовать игорный бизнес, но Рада вернула законопроект на доработку.

После этого Кабмин своим распоряжением запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Залы с автоматами должны были закрыться с 16:00 20 декабря.

21 декабря полиция начала 250 уголовных производств за занятие игорным бизнесом.

23 декабря сообщалось, что полиция создала 715 мобильных групп для борьбы с игорным бизнесом. Правоохранители обещали, что будут жестко реагировать на все попытки возобновить деятельность игорных заведений.

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