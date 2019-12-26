СБУ раскрыла механизм поставки контрафакта для "Укрзализныци"

Использование этой продукции угрожало сбоями в работе.

СБУ раскрыла механизм поставки контрафакта для "Укрзализныци"
Фото: ssu.gov.ua

СБУ раскрыла механизм поставки некачественного энергетического оборудования для инфраструктуры железнодорожного транспорта, которое создавало угрозы возникновения ЧП и сбоев в работе.

Несколько жителей Донецкой области и Киева совершали закупки на одном из крымских электротехнических заводов комплектующих для высоковольтных линий электропередач. Несмотря на запрет на импорт этой группы товаров, они незаконно возили электрооборудование через территорию РоSSии, сообщили в пресс-службе СБУ.

В Донецкой области на территории частного предприятия они перебивали маркировку и комплектовали оборудование некачественными деталями.

Фото: ssu.gov.ua

"Легализовали контрафакт, подделывая сертификаты качества и выдавая его за продукцию этого же производителя. Поставляли оборудование на объекты региональных филиалов "Укрзализныци" через аффилированные частные коммерческие структуры", – добавили в Службе безопасности Украины.

Нелегальная схема существовала четыре года, и за это время злоумышленники продали государству оборудования на 100 миллионов гривен. По оценкам экспертов, эта деятельность могла привести к техногенным ситуациям с тяжелыми последствиями.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители провели семь обысков в офисах поставщиков в Донецкой области и Киеве, на производстве, а также в местах проживания фигурантов производства. Они изъяли компьютерную технику, клише для смены маркировки и подтверждающие преступление документы. На партию контрафакта стоимость около 5 миллионов гривен наложили арест.

Проверяется причастность к незаконной схеме служебных лиц "Укрзализныци".

Напомним, в июле сотрудники Службы безопасности блокировали масштабный импорт в Украину контрафактных пестицидов. Бизнесмены заказывали продукцию в одной из стран Дальнего Востока и реализовывали в Украине под видом европейских брендов.

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