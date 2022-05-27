ЕС запасается газом на случай, если РоSSия прекратит поставки

В Евросоюзе разрабатывается план действий на случай, если РоSSия решит отрезать блок от поставок газа в этом году, ведь «любое государство может быть следующим». Об этом сообщила в интервью Financial Times еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает ЭП.

ЕС запасается газом на случай, если РоSSия прекратит поставки
фото: analitikaua.net

Европа готовит план Б

По словам Кадри Симсон, ЕС сейчас пытается закачать как можно больше газа и сможет заменить две трети поставок РоSSии в этом году, но придется сделать больше, вдруг произойдет какое-нибудь полное прекращение поставок.

План, разрабатываемый Еврокомиссией, предусматривает меры по ограничению поставок газа для промышленности, и при этом обходит домохозяйства, рассказал Financial Times осведомленный собеседник.

Ранее из-за отказа платить за роSSийский газ рублями государство-агрессор отключило от поставок Польшу, Болгарию и Финляндию.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда любое государство-член может быть следующим», — сказала Кадри Симсон.

По ее словам, ЕС позаботился о безопасности поставок этих трех государств-членов, главным образом посредством солидарности соседей.

«В этом году, если будет полный срыв, мы готовим планы на случай чрезвычайных ситуаций», — заявила она.

Сейчас 26% поставок газа в Европу приходится на РоSSию

На промышленность приходится 27% потребления газа в ЕС, причем крупнейшими потребителями являются химическая промышленность, керамика, пищевые продукты и стекло. Еврокомиссия заявила, что позаботится о цепях поставок продуктов питания, безопасности и продуктов для здоровья.

В этом году ЕС получил рекордные поставки сжиженного природного газа (СПГ), что позволило начать наполнять подземные хранилища, которые на 25 мая были заполнены на 44% по сравнению с 36% годом ранее. По словам еврокомиссара, страны быстро наращивают свои возможности для обработки СПГ.

До полномасштабного вторжения РФ 40% поставок газа в ЕС приходилось на роSSийское голубое топливо. Сейчас этот показатель снизился до 26%, сообщает Еврокомиссия, а цель к концу года — 13%.

К тому времени страны-члены откроют или расширят терминалы СПГ для перевалки в 19 млрд кубометров в год.

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