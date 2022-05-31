"Газпром" прекращает поставки газа в Нидерланды
Поставки роSSийского газа в Нидерланды прекратятся с 31 мая из-за отказа платить за него в рублях, информирует
РоSSийский концерн "Газпром" прекращает поставки газа в Нидерланды, сообщил нидерландский газовый трейдер
По ее данным, причиной является отказ Нидерландов выполнять требование РФ об оплате за роSSийский газ в роSSийских же рублях. GasTerra также сообщила, что перебоев с газоснабжением в королевстве не ожидается, поскольку газ уже закуплен у других поставщиков. Контракт с "Газпромом" у GasTerra истекает 1 октября.
РоSSия в отключениях от газоснабжения своих европейской покупателей напоминает девицу, от которой сбежал жених: “Это не он меня бросил – это я сама от него ушла”.
Ранее РоSSия прекратила в одностороннем порядке поставки газа в ряд европейских стран после их отказа платить за поставляемый им роSSийский газ в рублях. Данное требование Кремль выдвинул через месяц после начала роSSийского вторжения в Украину. Евросоюз и государства G7 отклонили это требование.
В апреле "Газпром" прекратил поставки в Польшу и Болгарию, несмотря на действующие контракты, в мае - в Финляндию.
Впрочем, со временем требование оплачивать газ в роSSийских рублях стало в каком-то смысле игрой слов: покупатель открывает счет в “Газпромбанке”, закачивает в него евро, которые затем конвертируются в рубли. Многие страны - члены ЕС включились в такую игру.