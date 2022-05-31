"Газпром" прекращает поставки газа в Нидерланды

Поставки роSSийского газа в Нидерланды прекратятся с 31 мая из-за отказа платить за него в рублях, информирует ZN.ua.

РоSSийский концерн "Газпром" прекращает поставки газа в Нидерланды, сообщил нидерландский газовый трейдер GasTerra. То есть, Нидерланды недополучат законтрактованных у "Газпром" 2 млрд кубометров газа, которые тот обязался поставить с 31 мая по 30 сентября, заявила компания.

По ее данным, причиной является отказ Нидерландов выполнять требование РФ об оплате за роSSийский газ в роSSийских же рублях. GasTerra также сообщила, что перебоев с газоснабжением в королевстве не ожидается, поскольку газ уже закуплен у других поставщиков. Контракт с "Газпромом" у GasTerra истекает 1 октября.

РоSSия в отключениях от газоснабжения своих европейской покупателей напоминает девицу, от которой сбежал жених: “Это не он меня бросил – это я сама от него ушла”.

Ранее РоSSия прекратила в одностороннем порядке поставки газа в ряд европейских стран после их отказа платить за поставляемый им роSSийский газ в рублях. Данное требование Кремль выдвинул через месяц после начала роSSийского вторжения в Украину. Евросоюз и государства G7 отклонили это требование.

В апреле "Газпром" прекратил поставки в Польшу и Болгарию, несмотря на действующие контракты, в мае - в Финляндию.

Впрочем, со временем требование оплачивать газ в роSSийских рублях стало в каком-то смысле игрой слов: покупатель открывает счет в “Газпромбанке”, закачивает в него евро, которые затем конвертируются в рубли. Многие страны - члены ЕС включились в такую игру.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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