РоSSийский концерн "Газпром" прекращает поставки газа в Нидерланды, сообщил нидерландский газовый трейдер GasTerra . То есть, Нидерланды недополучат законтрактованных у "Газпром" 2 млрд кубометров газа, которые тот обязался поставить с 31 мая по 30 сентября, заявила компания.

По ее данным, причиной является отказ Нидерландов выполнять требование РФ об оплате за роSSийский газ в роSSийских же рублях. GasTerra также сообщила, что перебоев с газоснабжением в королевстве не ожидается, поскольку газ уже закуплен у других поставщиков. Контракт с "Газпромом" у GasTerra истекает 1 октября.

РоSSия в отключениях от газоснабжения своих европейской покупателей напоминает девицу, от которой сбежал жених: “Это не он меня бросил – это я сама от него ушла”.

Ранее РоSSия прекратила в одностороннем порядке поставки газа в ряд европейских стран после их отказа платить за поставляемый им роSSийский газ в рублях. Данное требование Кремль выдвинул через месяц после начала роSSийского вторжения в Украину. Евросоюз и государства G7 отклонили это требование.

В апреле "Газпром" прекратил поставки в Польшу и Болгарию, несмотря на действующие контракты, в мае - в Финляндию.