Одесский медуниверситет перечислил 23 млн гривен фигурантам уголовных производств

Вуз избавился от запрета на бюджетные расходы.

Одесский медуниверситет перечислил 23 млн гривен фигурантам уголовных производств
Фото: onmedu.edu.ua

В середине декабря после нескольких месяцев запрета на осуществление бюджетных расходов Одесский национальный медицинский университет заплатил 23 миллионов гривен на счета частным фирмам ООО "Медхолдинг" и ООО "Медгарант", которые фигурируют в уголовных процессах о поставках медтехники по завышенным ценам.

Об этом говорится в материале организации StateWatch на сайте "Европейской правды".

10 декабря 2019 года Одесский медицинский университет перечислил 11,6 млн грн на погашение задолженности, которую через суд взыскало ООО "Медгарант", за закупку оборудования.

По данным источников StateWatch в Минздраве, Одесский университет в январе этого года заключил соглашение с фирмой "Медгарант" по результатам тендера, при этом не имея согласованной сметы в Минздраве.

Параллельно Национальная полиция проводит досудебное расследование, в рамках которого проверяется контракт государственного предприятия "Хмельницкая служба единого заказчика" и ООО "Медгарант" на поставку компьютерного томографа за 8 млн гривен.

По данным следствия, растаможенная стоимость из Китая указанной медтехники составила 6,7 млн гривен. Таким образом, представителями были нарушены нормы постановления КМУ "Некоторые вопросы государственного регулирования цен на лекарственные средства и изделия медицинского характера назначения" от 2009 года, согласно которой наценка на закупках за бюджетные средства не может превышать 10%", - говорится в сообщении.

Согласно данным движения "Честно", компания "Медгарант" связана с экс-регионалкой Татьяной Бахтеевой, близкой к скандальному экс-ректору Одесского университета Валерия Запорожана.

17 декабря Одесский медицинский университет благодаря согласованной смете сделал проплату почти 12 млн грн по закупке медицинских изделий ООО "Медхолдинг". Компанию ООО "Медхолдинг" полиция проверяет на предмет продажи оборудования для того же Одесского национального медицинского университета в предыдущие годы по завышенным ценам.

Напомним, что в июле 2018 года Минздрав досрочно уволил ректора ОНМедУ Валерия Запорожана.

До недавнего времени университет де-факто возглавлял Юрий Сухин, подконтрольный упомянутому Запорожану, несмотря на то, что Минздрав во времена Ульяны Супрун назначил на эту должность Константина Аймедова.

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