В Киеве планируют перестроить "хрущевки" или заменить их многоэтажками до 2040 года

На месте пятиэтажных домов могут появиться 25-этажки.

?В Киеве планируют перестроить "хрущевки" или заменить их многоэтажками до 2040 года
Хрущевки на Нивках
Фото: smartclever.com.ua

В Киеве почти не осталось свободных территорий для строительства жилья, поэтому встал вопрос о сносе или модернизацию "хрущевок".

Об этом заявил директор коммунального объединения "Институт генерального плана" Сергей Броневицкий, пишет издание "Хмарочос".

"Сейчас инвесторы активно осваивают бывшие промышленные территории, поскольку свободных участков в городе все меньше. На очереди - «хрущевки». Большинство из них уже исчерпали свой ресурс или уже на грани его исчерпания", - отметил Броневицкий.

По его данным, сегодня такие пятиэтажки занимают 1,5 тыс. га территории Киева.

Броневицкий назвал два пути решения проблемы "хрущевок": первый - санация, что предусматривает утепление этих домов с надстройкой одного или двух этажей; второй - снос и строительство на их месте новых высотных зданий.

"Сейчас на территориях, занятых «хрущевками», плотность населения 130-150 человек на гектар. При этом наши нормы позволяют увеличить плотность до 500-550 человек на гектар. Наша задача - не допустить превышения этих норм", - подчеркнул Броневицкий.

Он также не исключил, что на месте пятиэтажных домов могут появиться 25-этажки.

"Относительно центра в нашем проекте Генплана есть ограничения высотности. Но если это «хрущевки» на Левом берегу или в Соломенском районе, то там можно строить высотные здания. При этом мы будем делать акцент на том, чтобы строительство было комплексным - если вы строите жилой дом, то стройте школы и детские сады", - отметил чиновник.

Напомним, сегодня в Киеве представили новый проект Генерального плана, который предусматривает строительство 28,6 млн кв. м жилья за 20 лет.

В прошлом году министр регионального строительства, вице-премьер Геннадий Зубко говорил, что его ведомство склоняется к идее санации хрущевок вместо их сноса под новое жилье.

В августе этого года Минрегион предложил реконструировать "хрущевки" с согласия 75% жильцов.

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