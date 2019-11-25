Коломойскому не позволили взять в аренду парковку возле главного офиса Приватбанка

Тендерная коллегия дисквалифицировала заявки компаний, подконтрольных Игорю Коломойскому, которые хотели взять в аренду парковку возле главного офиса Приватбанка.

Об этом свидетельствуют данные в системе "Prozorro Продажи".

Среди причин объявления аукциона несостоявшимся КП "Горавтопарк" назвало то, что "Никопольский завод ферросплавов" и "Днепразот" подали ложную информацию о предусмотренном в уставе праве предоставлять услуги парковки.

Напомним, 19 ноября НЗФ выиграл на аукционе право на годичную эксплуатацию парковки, где перед этим пикетировали работники завода. При стартовой цене в 86,4 тыс. грн НЗФ предложил 1,005 млн грн. На лот также претендовали Приватбанк (его максимальное предложение - 1 млн грн), "Днепроазот" (1,003 млн грн) и еще несколько участников.

В Приватбанке заявляли, что аренда площадки для парковки перед офисом банка ферросплавным заводом, который никогда не предоставлял услуги по организации парковки в городе, является "очередной попыткой дестабилизации работы наибольшего банка страны".