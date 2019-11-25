Коломойскому не позволили взять в аренду парковку возле главного офиса Приватбанка

Завод олигарха подал организатору торгов недостоверные сведения.

Коломойскому не позволили взять в аренду парковку возле главного офиса Приватбанка
Главный офис 'ПриватБанка' в Днепре
Фото: Facebook /Дмитрий Дубилет

Тендерная коллегия дисквалифицировала заявки компаний, подконтрольных Игорю Коломойскому, которые хотели взять в аренду парковку возле главного офиса Приватбанка.

Об этом свидетельствуют данные в системе "Prozorro Продажи".

Среди причин объявления аукциона несостоявшимся КП "Горавтопарк" назвало то, что "Никопольский завод ферросплавов" и "Днепразот" подали ложную информацию о предусмотренном в уставе праве предоставлять услуги парковки.

Напомним, 19 ноября НЗФ выиграл на аукционе право на годичную эксплуатацию парковки, где перед этим пикетировали работники завода. При стартовой цене в 86,4 тыс. грн НЗФ предложил 1,005 млн грн. На лот также претендовали Приватбанк (его максимальное предложение - 1 млн грн), "Днепроазот" (1,003 млн грн) и еще несколько участников.

В Приватбанке заявляли, что аренда площадки для парковки перед офисом банка ферросплавным заводом, который никогда не предоставлял услуги по организации парковки в городе, является "очередной попыткой дестабилизации работы наибольшего банка страны".

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Названа среднемесячная сумма расходов на еду в УкраинеНазвана среднемесячная сумма расходов на еду в Украине
Билл Гейтс возглавил список самых богатых людей мираБилл Гейтс возглавил список самых богатых людей мира
В Киевской области застройщик-аферист показывал инвесторам чужие земельные участкиВ Киевской области застройщик-аферист показывал инвесторам чужие земельные участки
СБУ блокировала нелегальную добычу угля на Донбассе на 8 миллионов гривенСБУ блокировала нелегальную добычу угля на Донбассе на 8 миллионов гривен
"Издательство Старого Льва" продало права на публикации своих книг в РФ, назвав это культурной борьбой"Издательство Старого Льва" продало права на публикации своих книг в РФ, назвав это культурной борьбой
Блок рекламы


Похожие новости
Рада перевела аренду госимущества в интернетРада перевела аренду госимущества в интернет
НБУ согласовал весь набсовет Приватбанка, 2/3 набсовета Укрэксимбанка и 4/9 набсовета ОщадбанкаНБУ согласовал весь набсовет Приватбанка, 2/3 набсовета Укрэксимбанка и 4/9 набсовета Ощадбанка
Арбитраж в Гааге отказал РоSSии в пересмотре решений по "крымскому" иску ПриватбанкаАрбитраж в Гааге отказал РоSSии в пересмотре решений по "крымскому" иску Приватбанка
В работе Приватбанка произошел масштабный сбойВ работе Приватбанка произошел масштабный сбой
Рада хочет перевести аренду госимущества в интернетРада хочет перевести аренду госимущества в интернет
Завод Коломойского погасил долг Приватбанка перед НБУЗавод Коломойского погасил долг Приватбанка перед НБУ
Кассационный суд Киева остановил дело о национализации ПриватБанка до решения Верховного судаКассационный суд Киева остановил дело о национализации ПриватБанка до решения Верховного суда
Набсовет Приватбанка возглавила бывшая сотрудница Казначейства СШАНабсовет Приватбанка возглавила бывшая сотрудница Казначейства США
В Киеве на взятке задержали главного налогового ревизораВ Киеве на взятке задержали главного налогового ревизора
В подземном переходе возле станции метро "Позняки" в Киеве начали демонтировать торговые рядыВ подземном переходе возле станции метро "Позняки" в Киеве начали демонтировать торговые ряды
Последние новости
Подгружаем последние новости