Аренда квартир в Испании: сколько стоит снять апартаменты возле моря

Испания на сегодняшний день не только одно из самых популярных направлений для украинских беженцев, но и для туристов из других стран в том числе. Спрос на аренду жилья в прибережных городах Испании сейчас достаточно высокий. Мы расскажем, во сколько обойдется аренда недвижимости на лето в самых популярных районах южного побережья.

Аренда квартир в Испании для украинцев: сколько стоит снять апартаменты возле моря

Самый дешевый вариант жилья в направлений Costa del Sol, по данным idealista, стоит 400 евро (12,8 тыс. грн ориентировочно). Это будет квартира площадью 41 кв. м со скромным ремонтом, расположена на 9 этаже. Жилье более высокого уровня можно арендовать в среднем за 600–700 евро (19,2–22,4 тыс. грн) в месяц.

В направлении Сiudad Real есть варианты жилья от 380 до 500 евро в месяц. В Соренсе и Леоне также есть квартиры до 400 евро.

Аренда квартир в Испании для украинцев: сколько стоит снять апартаменты возле моря

В Малаге жилье будет стоить от 800 до 900 евро в месяц. За такую цену можно арендовать квартиру на 2-3 комнаты недалеко от моря. Большинство квартир расположены в многоэтажных домах и имеют балконы.

Аренда квартир в Испании для украинцев: сколько стоит снять апартаменты возле моря

В Аликанте аренда квартир недалеко от моря стартует от 700 евро за 1-к квартиру. Апартаменты на 3-4 комнаты будут стоить от 1000 евро в месяц. Есть квартиры как в центре и далеко от моря, так и на побережье.

Аренда квартир в Испании для украинцев: сколько стоит снять апартаменты возле моря

Ранее сообщалось, сколько стоит купить квартиру в новостройках Мадрида и Барселоны.

Лобанова Єлизавета, Тудей





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