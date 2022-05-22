Цены на аренду жилья в Западной Украине резко упали: сколько стоит снять жилье во Львове и Ужгороде

Аренда квартир в западных областях Украины начала дешеветь, так как многие переселенцы возвращаются домой. За последний месяц цены на аренду снизились на 20-25%, и спрос стал меньше, чем предложение.

Цены на аренду жилья в Западной Украине резко упали: сколько стоит снять жилье во Львове и Ужгороде

В начале мая переселенцы начали покидать Западную Украину, и много квартир освободились. Цены упали почти на четверть, но еще не достигли довоенных показателей. Местные жители скорее всего начнут постепенно снижать цены, так как уже и так неплохо заработали на переселенцах, подняв цены на жилье в 10 раз.

В марте и апреле стоимость аренды некоторых одно- и двухкомнатных квартир во Львове и Ивано-Франковске достигала $1000 в месяц. На сегодняшний день стоимость квартир во Львове снизилась на 30%. Однокомнатную квартиру уже можно снять за 6000-7000 грн в месяц. Цены на двухкомнатное жилье стартуют от 15 000 грн.

В Черновцах однокомнатные квартиры в старом жилом фонде сдаются в мае по 5000-6000 грн в месяц, а в новостройках – от 9000 грн в месяц.

Аренда жилья в Ужгороде за последние две недели упала на 20?25%. Однокомнатную квартиру недалеко от центра города можно снять за 70000-8000 грн.

Большая часть арендаторов в Западной Украине - из Луганска, Мариуполя, Запорожья, Харькова, Сум и Одессы. Киевляне после 9 мая вернулись в столицу, жители Чернигова, Черкасс и других центральных областей также вернулись по домам.

Ранее сообщалось, на сколько обвалятся цены на недвижимость в Украине после войны.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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